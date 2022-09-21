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Как защитить дом с помощью датчиков?

21 сентября, 11:24
Современная технология по обеспечению безопасности жилья реализована совместными усилиями Белгородэнергосбыта и управляющей компании по жилью №4 в рамках пилотного проекта «Умный дом» в МКД по улице Железнякова, 19 А областного центра.

Для исключения несанкционированных проникновений вход в подвальное помещение и выход на кровлю многоквартирного дома оснащены магнитоконтактными датчиками на базе беспроводной технологии передачи данных LoRaWAN.

Устройства позволяют дистанционно контролировать процессы открывания и закрывания дверей и окон. При каждом срабатывании датчиков на пульт диспетчерской службы управляющей компании автоматически направляются оповещения о несанкционированном проникновении посторонних лиц в подвал или на крышу с указанием места события, даты и времени.

При необходимости информация может перенаправляться в службы, обеспечивающие охрану порядка или в МЧС России.

Гарантирующий поставщик электроэнергии готов к реализации проекта на других объектах региона и приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.

Кроме того, Белгородэнергосбыт развивает направление интеллектуального учета электроэнергии. В 2021 году в упомянутом выше доме № 19 А по улице Железнякова были установлены «умные счетчики», которые включены в интеллектуальную систему учета гарантирующего поставщика.

Напомним, что ИСУЭ позволяет:

  •      формировать фактические (по приборам учета) объемы потребленного МКД ресурса;
  •      исключить хищение электроэнергии собственниками помещений, поскольку  интеллектуальные приборы учета оснащены электронными пломбами вскрытия клеммной крышки, корпуса и другими антивандальными устройствами;
  •      снизить нагрузку на сотрудников управляющей компании по съему контрольных показаний приборов учета;
  •      производить дистанционный ввод ограничения режима потребленной электрической энергии в случае возникновения аварийных ситуаций и иных оснований;
  •      в онлайн-режиме контролировать показатели качества электрической энергии на границе многоквартирного дома;
  •      производить расчеты по состоянию на любую удобную дату в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  •      снизить объемы потребленной электроэнергии на общедомовые нужды (экономия - до 15%);
  •   подключать к ИСУЭ гарантирующего поставщика электроэнергии приборы учета воды, газа, тепловой энергии, датчики заполненности мусорных баков, открытия дверей и колодцев, вибрации, шума, задымления, затопления и т.д.

Переходите вместе с Белгородэнергосбытом на светлую сторону прогресса! Сделайте свой дом более комфортным и безопасным!

#Общество#Белгородская область
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