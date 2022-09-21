Как защитить дом с помощью датчиков?

Для исключения несанкционированных проникновений вход в подвальное помещение и выход на кровлю многоквартирного дома оснащены магнитоконтактными датчиками на базе беспроводной технологии передачи данных LoRaWAN.
Устройства позволяют дистанционно контролировать процессы открывания и закрывания дверей и окон. При каждом срабатывании датчиков на пульт диспетчерской службы управляющей компании автоматически направляются оповещения о несанкционированном проникновении посторонних лиц в подвал или на крышу с указанием места события, даты и времени.
При необходимости информация может перенаправляться в службы, обеспечивающие охрану порядка или в МЧС России.
Гарантирующий поставщик электроэнергии готов к реализации проекта на других объектах региона и приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.
Кроме того, Белгородэнергосбыт развивает направление интеллектуального учета электроэнергии. В 2021 году в упомянутом выше доме № 19 А по улице Железнякова были установлены «умные счетчики», которые включены в интеллектуальную систему учета гарантирующего поставщика.
Напомним, что ИСУЭ позволяет:
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