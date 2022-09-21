Как защитить дом с помощью датчиков?

Устройства позволяют дистанционно контролировать процессы открывания и закрывания дверей и окон. При каждом срабатывании датчиков на пульт диспетчерской службы управляющей компании автоматически направляются оповещения о несанкционированном проникновении посторонних лиц в подвал или на крышу с указанием места события, даты и времени.