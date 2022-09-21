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Как в Белгороде выбирали лучшего таксиста: видео
21 сентября 11:53
Фото: Bel.ru
В областном центре прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022».
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Подробности смотрите в нашем видеоролике.
Фото: Bel.ru
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