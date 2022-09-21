Инфляция в Белгородской области снижается, но остаётся выше общероссийской

В августе годовая инфляция в Белгородской области снизилась до 15,9%. Тем не менее показатель региона пока выше, чем по России в целом и в ЦФО, где инфляция составила 14,3% и 14,9% соответственно.
Как пояснили в регуляторе, снижение связано с ростом урожайности и ослаблением спроса на товары длительного пользования. Капуста, картофель и свёкла подешевели на фоне урожайности и увеличения посевных площадей.
Наблюдается и снижение цен на фрукты. У местных садоводов также был большой урожай ранних яблок. Кроме того, расширилась география поставок импортных бананов, апельсинов, лимонов и ряда других культур.
Аграрии смогли увеличить предложение мяса птицы на рынке. Специалисты связывают это с господдержкой и льготными кредитами на корма и оборудование. Благодаря снижению издержек замедлился и рост цен на сосиски, сардельки, пельмени.
Отдельно отмечаются и непродовольственные товары, в частности, пиломатериалы. Мебель подешевела ввиду снижения экспорта древесины.