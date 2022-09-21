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Инфляция в Белгородской области снижается, но остаётся выше общероссийской

21 сентября, 11:16
Показатель в регионе пока оказался выше, чем в целом по стране и в ЦФО. Данные опубликовало региональное отделение Банка России.

В августе годовая инфляция в Белгородской области снизилась до 15,9%. Тем не менее показатель региона пока выше, чем по России в целом и в ЦФО, где инфляция составила 14,3% и 14,9% соответственно.

Как пояснили в регуляторе, снижение связано с ростом урожайности и ослаблением спроса на товары длительного пользования. Капуста, картофель и свёкла подешевели на фоне урожайности и увеличения посевных площадей.

Наблюдается и снижение цен на фрукты. У местных садоводов также был большой урожай ранних яблок. Кроме того, расширилась география поставок импортных бананов, апельсинов, лимонов и ряда других культур.

Аграрии смогли увеличить предложение мяса птицы на рынке. Специалисты связывают это с господдержкой и льготными кредитами на корма и оборудование. Благодаря снижению издержек замедлился и рост цен на сосиски, сардельки, пельмени.

Отдельно отмечаются и непродовольственные товары, в частности, пиломатериалы. Мебель подешевела ввиду снижения экспорта древесины.

 

#Экономика#Белгородская область#Инфляция#Центробанк#Наталья Корявых
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