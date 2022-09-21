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Игорь Маковский поздравил коллектив Шебекинского РЭС с 60-летием со дня образования

21 сентября 08:52
Фото: Белгородэнерго
Шебекинский район электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» был образован 21 сентября 1962 года для обеспечения электроэнергией промышленных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-бытовой сферы. Возглавлял коллектив Виктор Грейс.

Сегодня шебекинские энергетики обеспечивают надежное и качественное электроснабжение крупных и социально значимых потребителей, а также свыше 87 тысяч жителей округа. На балансе Шебекинского РЭС находится более трех тысяч километров линий электропередачи, 953 распределительных пункта и трансформаторных подстанций общей мощностью 314 МВА, 11,6 тысяч светильников.

Шебекинский РЭС относится к числу приграничных районов электрических сетей с повышенным уровнем террористической опасности. Несмотря на это, коллектив трудится ответственно и с полной отдачей, выполняя все производственные программы, влияющие на надежность и качество энергоснабжения.

Фото: Белгородэнерго

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поздравил коллектив с юбилеем, подчеркнув: «В этот день хочу поблагодарить всех работников Шебекинского РЭС за самоотверженность и добросовестный труд. Пусть преемственность поколений энергетиков, преданность своему делу и энергия коллектива профессионалов и дальше служат надежной основой успешной работы района электрических сетей».

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