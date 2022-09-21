Игорь Маковский поздравил коллектив Шебекинского РЭС с 60-летием со дня образования

Сегодня шебекинские энергетики обеспечивают надежное и качественное электроснабжение крупных и социально значимых потребителей, а также свыше 87 тысяч жителей округа. На балансе Шебекинского РЭС находится более трех тысяч километров линий электропередачи, 953 распределительных пункта и трансформаторных подстанций общей мощностью 314 МВА, 11,6 тысяч светильников.