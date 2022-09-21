Гранёный стакан и история региона: как в Белгороде выбирали лучшего таксиста

Как рассказал таксист Алексей Шашков, в подобном мероприятии он участвует первые. Таксистом он работает около двух лет, а водительских стаж насчитывает более 20 лет. Водитель признался, что перед конкурсом только подтянул свои знания в истории региона, а другой особой подготовки не потребовалось.