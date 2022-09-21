Гранёный стакан и история региона: как в Белгороде выбирали лучшего таксиста

21 сентября на территории БГТУ им. Шухова состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022». В мероприятии участвовали 22 водителя, в том числе две женщины.
На конкурсе присутствовал министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.
С учётом нашего уровня автомобилизации мы не можем всё равно представить свою жизнь без такси, тем более что рынок услуг постоянно развивается. На сегодняшний день в нём участвует более 7000 автомобилей. Данный конкурс направлен на популяризацию данного вида деятельности и на повышение профессионального мастерства.
Сергей Евтушенко
С приветственным словом к конкурсантам обратился и начальник управления ГИБДД Олег Толстой.
Мы предоставляем своих инспекторов, которые будут контролировать теоретический и практический экзамен. Сама цель этого мероприятия заключается не в том, чтобы выявить победителя, а чтобы в целом привлечь большой сегмент такси, которые участвуют в перевозке пассажиров, к безопасному вождению.
Олег Толстой
В целом конкурс прошёл в три тура. Водители прошли тест на знание ПДД, расположение улиц и объектов культурного наследия, истории региона и закона о такси.
Как рассказал таксист Алексей Шашков, в подобном мероприятии он участвует первые. Таксистом он работает около двух лет, а водительских стаж насчитывает более 20 лет. Водитель признался, что перед конкурсом только подтянул свои знания в истории региона, а другой особой подготовки не потребовалось.
Хорошее мероприятие. Надо поучаствовать. Это поднимает уровень профессионализма. Все интересные мероприятия нужно посещать: и театры, и музеи, и конкурсы.
Алексей Шашков
Третий тур был практический. Водительское мастерство проверили при помощи обычного гранёного стакана. Его устанавливали на крышу автомобиля, предварительно наполнив водой. Кто не расплескал жидкость — получил бонусные баллы.
Также конкурсанты должны были выполнить упражнения на плавность вождения. Среди них «установка детского кресла», «змейка» передним и задним ходом, «параллельная парковка», «бокс», «разворот в ограниченном пространстве», «бордюр», «повороты на 90 градусов» передним и задним ходом, «стоп-линия».
Оценивали качество выполнения упражнений члены жюри. Главным критерием стали скорость и плавность вождения.
Также водители такси боролись за денежные призы — 15 000, 10 000 и 5 000 рублей. Лучшим в практическом этапе стал Виталий Погорельцев. Он набрал 70 баллов. Знатоком истории Белгородской области и маршрутов к достопримечательностям признали Маргариту Исаеву, она набрала 24 из 30 баллов. Ещё пять участников сдали экзамен по ПДД с максимальным результатом — 20 баллов.
Финал конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022» пройдёт в мае следующего года.