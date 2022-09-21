Футбольные фанаты из Орла ушли добровольцами на СВО

Фанаты ФК «Орёл» вступили в добровольческие отряды по защите Донбасса. Ряды добровольцев пополнили Orel Butchers, рассказал лидер самого крупного подразделения, состоящего из фанатов, Станислав Орлов.
Орлов более известен под позывным «Испанец», уточнили в «Орелtimes». По его словам, в рядах добровольцев есть молодые люди из Санкт-Петербурга, Ярославля, а также из «Торпедо» и «Локомотива». Приезжали ещё жители Волгограда и Твери. Добровольцы собираются в Москве.
Орлов уточнил, что орловские фанаты уже приступили к выполнению задач. Он подчеркнул, что его цель — сбор болельщиков в одну структуру. Разногласия же остаются за трибунами.