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Футбольные фанаты из Орла ушли добровольцами на СВО

21 сентября, 15:27
Болельщики ФК «Орёл» вошли в число добровольцев, которые отправились в зону боевых действий, пишет «Орелtimes».

Фанаты ФК «Орёл» вступили в добровольческие отряды по защите Донбасса. Ряды добровольцев пополнили Orel Butchers, рассказал лидер самого крупного подразделения, состоящего из фанатов, Станислав Орлов.

Орлов более известен под позывным «Испанец», уточнили в «Орелtimes». По его словам, в рядах добровольцев есть молодые люди из Санкт-Петербурга, Ярославля, а также из «Торпедо» и «Локомотива». Приезжали ещё жители Волгограда и Твери. Добровольцы собираются в Москве.

Орлов уточнил, что орловские фанаты уже приступили к выполнению задач. Он подчеркнул, что его цель — сбор болельщиков в одну структуру. Разногласия же остаются за трибунами. 

#Общество#Операция на Украине#Орёл#Черноземье#Футбольные фанаты#Донбасс#Добровольцы#Наталья Корявых
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