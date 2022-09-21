Двое белгородцев избили сожителя матери и бросили умирать в выгребную яму

В следкоме рассказали подробности убийства под Белгородом

Накануне обнаружили тело мужчины, которого искали с начала сентября. По версии следствия, убить его могли двое взрослых сыновей его сожительницы. Они избили белгородца, связали ему руки и бросили в выгребную яму, а после перенесли тело в другое место. Возбуждено уголовное дело.