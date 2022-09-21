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Двое белгородцев избили сожителя матери и бросили умирать в выгребную яму

21 сентября, 15:21

В следкоме рассказали подробности убийства под Белгородом

Накануне обнаружили тело мужчины, которого искали с начала сентября. По версии следствия, убить его могли двое взрослых сыновей его сожительницы. Они избили белгородца, связали ему руки и бросили в выгребную яму, а после перенесли тело в другое место. Возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло 8 сентября в Дубовом. В тот день 42-летний мужчина поссорился с сожительницей, свидетелем конфликта были её сыновья. Братья избили белгородца, связали ему руки и еле живого бросили в выгребную яму.

Спустя несколько дней молодые люди перенесли тело в деревянную постройку в лесополосе. 20 сентября труп обнаружили полицейские. Они искали мужчину с начала месяца по заявлению его родственников.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство, совершённое группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Братья 25 и 29 лет задержаны. Следствие ходатайствует перед судом об их аресте.

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#Происшествия#Криминал#Дубовое#Убийство#Уголовное дело#Задержание#Инна Рогова
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