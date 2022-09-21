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Частичная мобилизация и ответ Западу: о чём говорил Путин россиянам

21 сентября, 10:29
Президент в обращении к народу объявил о проведении частичной мобилизации, которая начинается уже с сегодняшнего дня. О чём ещё говорил глава государства — в материале.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением. Главное — глава государства объявил о проведении частичной мобилизации. Начинается она с сегодняшнего дня, указ уже подписан и опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе. Прежде всего речь идёт о тех, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеет определённые военно-учетные специальности и боевой опыт. Мобилизованные граждане получат статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Им будут положены соответствующие выплаты.

Необходимость проведения частичной мобилизации президент объяснил целями защиты России, её суверенитета и целостности.

Глава государства упомянул и удары в ходе СВО по территории России. По словам Владимира Путина, «Запад перешёл всякую грань». Речь идёт в том числе о поставках вооружения Украине.

Президент заявил, что страны Запада «подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России», а также пускают в ход ядерный шантаж. Владимир Путин ответил, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства.

Президент подчеркнул, что основные цели специальной военной операции не изменились. По его словам, Луганская народная республика уже полностью освобождена, Донецкая народная республика — частично. Владимир Путин поручил Минобороны РФ в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса. По словам главы государства, он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих РФ.

Что касается референдумов, то Россия поддержит решение, которое примут жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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