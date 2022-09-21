Частичная мобилизация и ответ Западу: о чём говорил Путин россиянам

Президент подчеркнул, что основные цели специальной военной операции не изменились. По его словам, Луганская народная республика уже полностью освобождена, Донецкая народная республика — частично. Владимир Путин поручил Минобороны РФ в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса. По словам главы государства, он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих РФ.