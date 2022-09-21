«Белгранкорм» в Белгородской области допустил свалку на пастбище

По итогам проверки прокуратура составила административные дела по статьям за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ) и за невыполнение требований по улучшению, защите земель и охране почв и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).