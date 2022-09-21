Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Белгранкорм» в Белгородской области допустил свалку на пастбище

21 сентября, 12:57
Её обнаружила прокуратура. Генеральному директору компании внесли представление. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения уже устранили.

На пастбище и в овраге около Новой Берёзовки в Ракитянском районе обнаружили скопление мусора. Нарушение выявили сотрудники надзорного ведомства.

По итогам проверки прокуратура составила административные дела по статьям за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ) и за невыполнение требований по улучшению, защите земель и охране почв и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Гендиректору ООО «Белгранкорм» внесли представление. В прокуратуре сообщили, что допущенные нарушения уже устранены.

Читайте также:
Белгородцы жалуются на свалку под окнами дома от бара в центре городаБелгородцы пожаловались губернатору на свалку в РакитномВ Белгородской области продолжают ликвидировать последствия возгорания на свалке
#Общество#Ракитянский район#Прокуратура#Мусор#Инна Рогова
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18