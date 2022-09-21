Белгородской области наступают на пятки в экологическом рейтинге

Лидером рейтинга стала Тамбовская область. На третьем месте — Республика Алтай. Именно этот регион, по словам руководителя «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, наступает на пятки Белгородской области, которая «замедлила свой рост по объективным причинам». В пятёрку лидеров попал также ближайший сосед — Курская область, занявшая четвёртое место.