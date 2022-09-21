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Белгородской области наступают на пятки в экологическом рейтинге

21 сентября, 12:56
Об этом заявил руководитель «Зелёного патруля» Андрей Нагибин. В рейтинге, составленном организацией по итогам лета, Белгородская область заняла второе место, однако ей наступает на пятки Алтай.

«Зелёный патруль» представил Национальный экологический рейтинг регионов по итогам прошедшего лета. Белгородская область заняла в нём второе место.

Лидером рейтинга стала Тамбовская область. На третьем месте — Республика Алтай. Именно этот регион, по словам руководителя «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, наступает на пятки Белгородской области, которая «замедлила свой рост по объективным причинам». В пятёрку лидеров попал также ближайший сосед — Курская область, занявшая четвёртое место.

Национальный экологический рейтинг формируется с 2007 года. Регионы оценивают по природоохранному, промышленно-экологическому, социально-экологическому и сводному экологическому индексам.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Рейтинг#Экология#Зелёный патруль
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