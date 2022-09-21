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Белгородский «Форелевый рай» незаконно пользовался водоёмом

21 сентября, 17:45
Компания не заключала договор пользования водным объектом, сообщили в региональной прокуратуре.

В Шебекинском горокруге ООО «Форелевый рай» незаконно сбрасывало сточные воды в водоём. Нарушения при проведении проверки обнаружили прокуроры.

Ведомство обнаружило факт самовольного использования водного объекта в хозяйственной деятельности после обращения гражданина. Оказалось, что у предприятия не было договора пользования водным объектом.

Директор получил представление. Его также оштрафовали. На текущий момент организация оформляет необходимые документы для получения водоёма в своё пользование.

 

#Экономика#Шебекинский горокруг#Форелевый рай#Нарушения#Прокуратура#Штраф#Наталья Корявых
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