Белгородский «Форелевый рай» незаконно пользовался водоёмом

В Шебекинском горокруге ООО «Форелевый рай» незаконно сбрасывало сточные воды в водоём. Нарушения при проведении проверки обнаружили прокуроры.
Ведомство обнаружило факт самовольного использования водного объекта в хозяйственной деятельности после обращения гражданина. Оказалось, что у предприятия не было договора пользования водным объектом.
Директор получил представление. Его также оштрафовали. На текущий момент организация оформляет необходимые документы для получения водоёма в своё пользование.