Белгородские компании могут подать заявки на продвижение на международных выставках

Белгородские компании могут подавать заявки на продвижение на международных выставках и ярмарках. Поддержку им окажет региональный экспортный центр.
Проходить такие мероприятия могут и на территории России, и в иностранных государствах. Таким образом собираются посодействовать выходу субъектов МСП на иностранные рынки товаров и услуг. Также планируется повышать их конкурентоспособность.
Приём заявок в 2022 году заканчивается 26 сентября. Белгородским предпринимателям удастся профинансировать свои затраты на аренду выставочных площадей, изготовление сувенирной продукции и т. п. Подробнее ознакомиться с условиями можно по ссылке.