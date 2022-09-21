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Белгородские компании могут подать заявки на продвижение на международных выставках

21 сентября, 14:49
Поддержку предприятиям окажет экспортный центр области, сообщили в региональном правительстве.

Белгородские компании могут подавать заявки на продвижение на международных выставках и ярмарках. Поддержку им окажет региональный экспортный центр.

Проходить такие мероприятия могут и на территории России, и в иностранных государствах. Таким образом собираются посодействовать выходу субъектов МСП на иностранные рынки товаров и услуг. Также планируется повышать их конкурентоспособность.

Приём заявок в 2022 году заканчивается 26 сентября. Белгородским предпринимателям удастся профинансировать свои затраты на аренду выставочных площадей, изготовление сувенирной продукции и т. п. Подробнее ознакомиться с условиями можно по ссылке.

#Экономика#Белгородская область#Поддержка МСП#Экспорт#Наталья Корявых
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