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В Москве издание «Агроинвестор» проведет конференцию «Растениеводство России»

20 сентября 13:16
Фото: piqsels.com
23 сентября в столице пройдет XV бизнес-конференция «Растениеводство России». Организатором этого ежегодного отраслевого мероприятия является издание «Агроинвестор». В этом году оно состоится в гостинице «Хилтон Москва Ленинградская».

В конференции примут участие 150 представителей предприятий, которые обрабатывают до 6 миллионов гектаров сельхозугодий, крупных агропромышленников, участников рынка техники и оборудования, семян, удобрений и средств защиты растений. Для участников конференции подготовлена насыщенная программа, эксклюзивные экспертные прогнозы и оценки от экспертов, а также возможность пообщаться в неформальной обстановке, передают NewsNN.ru.

Информационным партнером бизнес-мероприятия является федеральный медиахолдинг 1MI. 

Недавно российское правительство по поручению главы государства Владимира Путина обновило стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Одной из задач стратегии является среднегодовой рост производства в сельскохозяйственной отрасли на уровне трех процентов. Чтобы достичь этого, необходимо ежегодно финансировать аграрный сектор. Размер вложений должен быть не менее 900 миллиардов рублей.

Отмечается, что главный вклад в развитие сельскохозяйственного производства вносит растениеводческая отрасль. В частности, речь идет о производстве зерновых культур. В 2022 году наша страна установила новый рекорд по валовому сбору пшеницы. По прогнозам специалистов, Россия достигнет максимальных показателей по зерну в целом. В то же время богатый урожай повлек за собой снижение стоимости на зерно. Это, в свою очередь, представляет угрозу уменьшения привлекательности данного бизнеса, поскольку агропроизводство становится все более затратным.

Спикеры конференции представят свои сценарии развития отечественной отрасли растениеводства на ближайший год и раскроют суть действующих программ государственной поддержки предприятий АПК в новых экономических реалиях. Эксперты отрасли также дадут оценку сбору урожая основных агрокультур в сезоне 2022/2023 годов. Специалисты расскажут, как развиваются нишевые культуры, которые могут представлять интерес для рынка РФ.

Деловая программа предусматривает обсуждение подорожания средств производства и рисков их дефицита. Также участники побеседуют о рисках снижения эффективности работ в растениеводческой отрасли.

В рамках бизнес-встречи спикеры и эксперты обсудят инновационные технологии и современные технологические решения, которые будут применяться в сельскохозяйственном сезоне 2022/2023 годов, стартапы в области растениеводства, а также перспективы импортозамещения сельхозоборудования и угрозу дефицита средств производства и снижения технологического уровня аграрной отрасли.

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