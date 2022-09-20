В Москве издание «Агроинвестор» проведет конференцию «Растениеводство России»

Отмечается, что главный вклад в развитие сельскохозяйственного производства вносит растениеводческая отрасль. В частности, речь идет о производстве зерновых культур. В 2022 году наша страна установила новый рекорд по валовому сбору пшеницы. По прогнозам специалистов, Россия достигнет максимальных показателей по зерну в целом. В то же время богатый урожай повлек за собой снижение стоимости на зерно. Это, в свою очередь, представляет угрозу уменьшения привлекательности данного бизнеса, поскольку агропроизводство становится все более затратным.