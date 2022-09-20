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Posted 20 сентября 2022, 04:46

Published 20 сентября 2022, 04:46

Modified 2 октября, 14:31

Updated 2 октября, 14:31

В Белгородской области будут бороться с грызунами

20 сентября 2022, 04:46
Сюжет
Госзакупки
В Разумном Белгородского района на барьерную дератизацию готовы потратить 54 тыс. рублей. Лот на оказание услуг появился на госзакупках.

МКУ «Благоустройство посёлка Разумное» ищет подрядчика на выполнение барьерной дератизации (комплекс мер по уничтожению грызунов). В посёлке планируют предотвратить появление и размножение вредоносных грызунов.

Согласно документам госзакупки, дезинфекцию и дератизацию проведут на улице Придорожной, Магистральной, Великой и Светлой в посёлке Разумное. Общая площадь работ составит 13,5 га. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2022 года.

Отметим, что ответственность за соблюдение мер личной и общественной безопасности во время оказания услуг будет нести исполнитель контракта.

Подрядчика определят в ходе электронного аукциона 29 сентября.

В начале сентября мы писали о том, что в белгородском зоомагазине грызунов содержали в антисанитарных условиях. Хомяки, крысы и шиншиллы были подвергнуты большому риску, связанному с зооантропанозными заболеваниями.

#Белгородская область#Экономика#Госзакупки#Эксклюзив#Дезинфекция#Грызуны
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