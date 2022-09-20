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В Белгороде продадут игрушки для сбора денег беженцам и пострадавшим от обстрелов

20 сентября, 16:28
Мероприятие организовало «Святое Белогорье против детского рака». Собранные деньги пойдут на помощь пострадавшим от обстрелов, сообщили в пресс-службе организации.

«Святое Белогорье против детского рака» организовало благотворительную ярмарку игрушек. Собранные средства направят на покупку продуктовых наборов беженцам и россиянам, пострадавшим от обстрелов.

На ярмарке будут работать фотозоны. В обмен на понравившуюся игрушку нужно сделать пожертвование. Вход на мероприятие свободный. Посетители смогут приобрести для своих детей мягкие игрушки, конструкторы, машинки.

Акцию проведут 24 сентября с 11:00 до 18:00 в центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями.

 

Фото: Святое Белогорье против детского рака
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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Благотворительная акция#Святое Белогорье против детского рака#Игрушки#Ярмарка#Наталья Корявых
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