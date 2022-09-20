В Белгороде продадут игрушки для сбора денег беженцам и пострадавшим от обстрелов

«Святое Белогорье против детского рака» организовало благотворительную ярмарку игрушек. Собранные средства направят на покупку продуктовых наборов беженцам и россиянам, пострадавшим от обстрелов.
На ярмарке будут работать фотозоны. В обмен на понравившуюся игрушку нужно сделать пожертвование. Вход на мероприятие свободный. Посетители смогут приобрести для своих детей мягкие игрушки, конструкторы, машинки.
Акцию проведут 24 сентября с 11:00 до 18:00 в центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями.