В Белгороде планируют повысить дотацию на горячее питание школьников до 90 рублей

Posted 20 сентября 2022, 07:47
Published 20 сентября 2022, 07:47
Modified 2 октября, 14:28
Updated 2 октября, 14:28
В областном центре могут повысить дотацию на горячее питание нескольких категорий школьников. Соответствующий вопрос обсудят депутаты горсовета.
Предлагается поднять дотацию с 80 до 90 рублей в день на горячее питание:
Помимо этого, с 90 до 120 рублей в день могут повысить дотацию на горячее питание учеников из коррекционной общеобразовательной школы № 30.
Также в проекте решения горсовета уточнено, что к малоимущим семьям относятся получатели государственной социальной помощи на основании соцконтракта, получатели единовременной помощи как малоимущие и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Право на льготное горячее питание должны подтвердить органы соцзащиты. Школы могут делать запрос на получение необходимых сведений в текущем финансовом году однократно по состоянию на 1 сентября. Ранее справку необходимо было предоставить по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего года.
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