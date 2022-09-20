В Белгороде планируют повысить дотацию на горячее питание школьников до 90 рублей

Право на льготное горячее питание должны подтвердить органы соцзащиты. Школы могут делать запрос на получение необходимых сведений в текущем финансовом году однократно по состоянию на 1 сентября. Ранее справку необходимо было предоставить по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего года.