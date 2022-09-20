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Posted 20 сентября 2022, 07:47

Published 20 сентября 2022, 07:47

Modified 2 октября, 14:28

Updated 2 октября, 14:28

В Белгороде планируют повысить дотацию на горячее питание школьников до 90 рублей

20 сентября 2022, 07:47
Сюжет
Школьники
В случае принятия положительного решения изменения затронут в том числе учеников из малоимущих семей, школьников с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот. Для учащихся коррекционной школы № 30 дотацию поднимут до 120 рублей, следует из проекта решения горсовета.

В областном центре могут повысить дотацию на горячее питание нескольких категорий школьников. Соответствующий вопрос обсудят депутаты горсовета.

Предлагается поднять дотацию с 80 до 90 рублей в день на горячее питание:

  • для учеников из малоимущих семей,
  • учащихся с ОВЗ,
  • детей-инвалидов,
  • детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
  • детей с расстройством аутистического спектра,
  • учащихся из семей, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины и проживающих в пунктах временного размещения.

Помимо этого, с 90 до 120 рублей в день могут повысить дотацию на горячее питание учеников из коррекционной общеобразовательной школы № 30.

Также в проекте решения горсовета уточнено, что к малоимущим семьям относятся получатели государственной социальной помощи на основании соцконтракта, получатели единовременной помощи как малоимущие и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Право на льготное горячее питание должны подтвердить органы соцзащиты. Школы могут делать запрос на получение необходимых сведений в текущем финансовом году однократно по состоянию на 1 сентября. Ранее справку необходимо было предоставить по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего года.

 

#Инна Рогова#Город#Школьники#Горсовет#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Дотация#Льготники#Горячее питание
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