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Быть ли мобилизации в России? Отвечает председатель комитета Госдумы по обороне

20 сентября 19:25
Фото: Парламентская газета

Председатель комитета Госдумы по обороне ответил на вопрос о мобилизации в России

Андрей Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации в Российской Федерации не будет, пишет «Парламентская газета».

Депутата спросили о том, что многие восприняли поправки в Уголовный кодекс за преступления в период военного времени как подготовку базы для всеобщей мобилизации.

Картаполов опасения россиян развеял. По его словам, они абсолютно неоправданны.

Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нём отпадёт.
Андрей Картаполов

Он также пояснил, что введённое поправками понятие «военное время» - это период, когда государство ведёт боевые действия, а «военное положение» может объявляться как во всём государстве, так и на отдельных территориях.

#Евгений Грицков#Общество#Операция на Украине#Мобилизация#Всеобщая мобилизация#Военная мобилизация
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