Быть ли мобилизации в России? Отвечает председатель комитета Госдумы по обороне

Депутата спросили о том, что многие восприняли поправки в Уголовный кодекс за преступления в период военного времени как подготовку базы для всеобщей мобилизации.
Картаполов опасения россиян развеял. По его словам, они абсолютно неоправданны.
Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нём отпадёт.
Андрей Картаполов
Он также пояснил, что введённое поправками понятие «военное время» - это период, когда государство ведёт боевые действия, а «военное положение» может объявляться как во всём государстве, так и на отдельных территориях.