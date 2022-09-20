Постоянно затапливаемый подземный переход на Спутнике в Белгороде заменят наземным

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Мэр Антон Иванов признал, что откачивание воды из перехода не приводит к должному результату. В связи с этим подземный переход решили заменить на наземный. Работы могут провести уже в следующем году, рассказал градоначальник во время прямого эфира.

Многострадальный подземный пешеходный переход на улице Магистральной рядом с рынком «Спутник» планируют заменить наземным. Об этом во время прямого эфира 19 сентября сообщил мэр Антон Иванов. Белгородцы пожаловались градоначальнику, что весной и осенью подземный переход подтапливает из-за близости грунтовых вод. Мэр ответил, что о проблеме знает. Территория действительно подтапливается. Дренажные работы и откачивание не приводят к должному результату. Поэтому сейчас завершается разработка проектно-сметной документации по ликвидации и замене данного пешеходного перехода наземным. Планируем выполнить эти работы в следующем году в полном объёме. Антон Иванов Отметим, что сами белгородцы уже не первый год жалуются на состояние подземного перехода в микрорайоне Спутник.