bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2022, 08:29

Published 20 сентября 2022, 08:29

Modified 2 октября, 14:19

Updated 2 октября, 14:19

Постоянно затапливаемый подземный переход на Спутнике в Белгороде заменят наземным

20 сентября 2022, 08:29
Сюжет
Новости Белгорода
Мэр Антон Иванов признал, что откачивание воды из перехода не приводит к должному результату. В связи с этим подземный переход решили заменить на наземный. Работы могут провести уже в следующем году, рассказал градоначальник во время прямого эфира.

Многострадальный подземный пешеходный переход на улице Магистральной рядом с рынком «Спутник» планируют заменить наземным. Об этом во время прямого эфира 19 сентября сообщил мэр Антон Иванов.

Белгородцы пожаловались градоначальнику, что весной и осенью подземный переход подтапливает из-за близости грунтовых вод. Мэр ответил, что о проблеме знает.

Территория действительно подтапливается. Дренажные работы и откачивание не приводят к должному результату. Поэтому сейчас завершается разработка проектно-сметной документации по ликвидации и замене данного пешеходного перехода наземным. Планируем выполнить эти работы в следующем году в полном объёме.
Антон Иванов

Отметим, что сами белгородцы уже не первый год жалуются на состояние подземного перехода в микрорайоне Спутник.

#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Подземный переход#Спутник#Белгород#Антон Иванов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика