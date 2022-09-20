Постоянно затапливаемый подземный переход на Спутнике в Белгороде заменят наземным

Posted 20 сентября 2022, 08:29
Published 20 сентября 2022, 08:29
Modified 2 октября, 14:19
Updated 2 октября, 14:19
Многострадальный подземный пешеходный переход на улице Магистральной рядом с рынком «Спутник» планируют заменить наземным. Об этом во время прямого эфира 19 сентября сообщил мэр Антон Иванов.
Белгородцы пожаловались градоначальнику, что весной и осенью подземный переход подтапливает из-за близости грунтовых вод. Мэр ответил, что о проблеме знает.
Территория действительно подтапливается. Дренажные работы и откачивание не приводят к должному результату. Поэтому сейчас завершается разработка проектно-сметной документации по ликвидации и замене данного пешеходного перехода наземным. Планируем выполнить эти работы в следующем году в полном объёме.
Антон Иванов
Отметим, что сами белгородцы уже не первый год жалуются на состояние подземного перехода в микрорайоне Спутник.
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