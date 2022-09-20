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Под Белгородом пропавшего мужчину нашли убитым

20 сентября, 17:32
Правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти. Возможных причастных к преступлению уже нашли, сообщили в УМВД по региону.

В Белгородском районе обнаружили тело мужчины, который пропал 8 сентября. На его теле нашли следы насильственной смерти. Возможных причастных правоохранители установили.

19 сентября в полицию обратилась дочь белгородца и рассказала, что более десяти дней её отец не выходит на связь. Полицейские обратились в медучреждения и выяснили, что он к медикам не поступал.

Мужчину 1980 года рождения нашли мёртвым 20 сентября. Тело находилось во дворе в хозяйственной пристройке. Материалы дела передали в следственный комитет.

 

#Происшествия#Криминал#Дубовое#Белгородский район#Убийство#Труп#Наталья Корявых
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