Под Белгородом пропавшего мужчину нашли убитым

В Белгородском районе обнаружили тело мужчины, который пропал 8 сентября. На его теле нашли следы насильственной смерти. Возможных причастных правоохранители установили.
19 сентября в полицию обратилась дочь белгородца и рассказала, что более десяти дней её отец не выходит на связь. Полицейские обратились в медучреждения и выяснили, что он к медикам не поступал.
Мужчину 1980 года рождения нашли мёртвым 20 сентября. Тело находилось во дворе в хозяйственной пристройке. Материалы дела передали в следственный комитет.