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Названы главные изменения в Республике Карачаево-Черкесия за 20 лет

20 сентября 20:21
Национальный проект «20 главных событий России за 20 лет» презентовал холдинг 1MI при поддержке АНО «ИРИ». Этот проект является фиксацией в информационном пространстве того, чем живет Россия последние 20 лет.

Социологи, журналисты и другие эксперты изучали, какие именно эпизоды нынешней истории больше всего повлияли на жизнь молодежи. На основные вопросы исследования отвечали россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Участникам проекта необходимо было назвать 15 событий, которые максимально повлияли на жизнь всей страны, и пять событий для своего региона. Сегодня в центре внимания оказалась  Карачаево-Черкесия, пишет издание newstracker.ru.

Это один из живописных российских регионов, где многое поменялось за последние 20 лет. Горный регион известен как туристический центр и в данный момент активно развивается. В частности, Архыз считается жемчужиной Северного Кавказа.  

Архыз является всесезонным горным курортом, который начал работать с 2013 года. В горах  появились уютные туристические поселения Лунная Поляна и Романтик. Здесь действует восемь канатных дорог, 16 горнолыжных трасс разного уровня сложности, общая протяженность которых достигает 27 километров. Практически на всех склонах установлены системы искусственного оснежения и освещения. Горный курорт подойдёт как для семейного отдыха, так и для профессиональных спортсменов.

В кластере своя экономическая зона. Ее резидентами выступают свыше 20 компаний.

В прошлом году Архыз посетили около 500 тысяч отдыхающих.

В республике с особым уважением относятся к своей истории, сохраняют культуру и традиции.

С каждым годом возрастает интерес к коневодству в регионе. До 2012 года данная отрасль практически угасла. Однако после того как президент РФ Владимир Путин передал в собственность республики племенной конный завод «Карачаевский», она вновь начала развиваться. В регионе культивируют карачаевскую породу лошадей.

В 2019 году был проложен мост через Большой Ставропольский канал. Он соединил курорты Архыз, Домбай, Теберду с Кавказскими Минеральными Водами и со столицей Карачаево-Черкесии. Его длина составляет 65,5 метра, а пропускная способность – до 25 тысяч автомобилей в сутки.

В 2014 году на плато Шатджатмаз открылась Кавказская горная обсерватория Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ им. Ломоносова. Его площадь составляет свыше восьми гектаров.

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