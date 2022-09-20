Названы главные изменения в Республике Карачаево-Черкесия за 20 лет

Социологи, журналисты и другие эксперты изучали, какие именно эпизоды нынешней истории больше всего повлияли на жизнь молодежи. На основные вопросы исследования отвечали россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Участникам проекта необходимо было назвать 15 событий, которые максимально повлияли на жизнь всей страны, и пять событий для своего региона. Сегодня в центре внимания оказалась Карачаево-Черкесия, пишет издание newstracker.ru.