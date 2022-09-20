На Белгородскую область надвигаются гроза и сильные дожди

В Белгороде ночью пройдёт дождь, похолодает до 9 ˚С. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь, потеплеет до 15 ˚С. В четверг, 22 сентября, ночью 6 ˚С и без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до 16 ˚С.