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На Белгородскую область надвигаются гроза и сильные дожди

20 сентября, 15:32
Дождливая погода в регионе будет как в ночное, так и в дневное время. Прогноз погоды опубликовало областное ГУ МЧС.
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Погода

21 сентября в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днём ожидаются сильные дожди, местами грозы. В тёмное время суток температура опустится до 5-10 ˚С. Днём воздух прогреется до 12-17 ˚С.

В Белгороде ночью пройдёт дождь, похолодает до 9 ˚С. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь, потеплеет до 15 ˚С. В четверг, 22 сентября, ночью 6 ˚С и без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до 16 ˚С.

Дождливая погода вернётся в областной центр на выходных. 24 сентября синоптики обещают 7 ˚С ночью. Днём пройдёт дождь, а столбик термометра покажет 12 ˚С. 25 сентября ночью 7 ˚С и дождь. В дневное время потеплеет до 11 ˚С. Также ожидается небольшой дождь.

#Евгений Грицков#Общество#Погода#Погода в Белгороде
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