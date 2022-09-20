На Белгородскую область надвигаются гроза и сильные дожди

21 сентября в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днём ожидаются сильные дожди, местами грозы. В тёмное время суток температура опустится до 5-10 ˚С. Днём воздух прогреется до 12-17 ˚С.
В Белгороде ночью пройдёт дождь, похолодает до 9 ˚С. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь, потеплеет до 15 ˚С. В четверг, 22 сентября, ночью 6 ˚С и без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до 16 ˚С.
Дождливая погода вернётся в областной центр на выходных. 24 сентября синоптики обещают 7 ˚С ночью. Днём пройдёт дождь, а столбик термометра покажет 12 ˚С. 25 сентября ночью 7 ˚С и дождь. В дневное время потеплеет до 11 ˚С. Также ожидается небольшой дождь.