Исчезновение председателя колхоза, укрытия и референдумы обсуждают белгородцы

Однако главной темой дня стали референдумы о вхождении в состав РФ. Мероприятия собираются провести в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. На первых трёх территориях референдумы пройдут с 23 по 27 сентября. В Запорожской области он состоится очно в помещениях для голосования только 23 сентября, причём на референдум вынесут вопрос «о выходе из состава Украины, создании государства и его вхождении в РФ», сообщает ТАСС. С заявлением по теме сегодня должен выступить президент Владимир Путин.