Исчезновение председателя колхоза, укрытия и референдумы обсуждают белгородцы

Накануне около полудня неизвестные увезли нового председателя колхоза имени Горина Виталия Артюха в неизвестном направлении. Информации о его местонахождении не было до конца дня. Сам Виталий Артюх рассказал, что его действительно задержали, чтобы задать некоторые вопросы. Домой он вернулся только после 23:00.
Тем временем в Белгороде продолжают проверять подвалы — именно в них горожанам предложили укрываться в случае обстрелов. Сегодня помещения по нескольким адресам показали журналистам. Однако не все белгородцы планируют спускаться в подвалы в случае ЧП: некоторые опасаются, что их завалит и они погибнут «голодной смертью».
Однако главной темой дня стали референдумы о вхождении в состав РФ. Мероприятия собираются провести в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. На первых трёх территориях референдумы пройдут с 23 по 27 сентября. В Запорожской области он состоится очно в помещениях для голосования только 23 сентября, причём на референдум вынесут вопрос «о выходе из состава Украины, создании государства и его вхождении в РФ», сообщает ТАСС. С заявлением по теме сегодня должен выступить президент Владимир Путин.