Гендиректор универмага «Маяк» в Белгороде возглавила Белэкспоцентр

Мария Назаренко стала генеральным директором ООО «Белэкспо». Изменения в ЕГРЮЛ внесли 15 сентября.
Отметим, что, помимо ООО «Белэкспо», Мария Назаренко с 2013 года является гендиректором ООО «Ресторан „Меркурий-Клуб“» и с 2016 года — гендиректором АО «Универмаг „Маяк“».
До Назаренко «Белэкспо» с 24 ноября 2016 по 14 сентября 2022 года руководил Владимир Герасименко. Он же является гендиректором Белгородской торгово-промышленной палаты.
ООО «Белэкспо» работает в областном центре с 2005 года. Организация занимается деятельностью по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, среди дополнительных направлений — розничная торговля.
По итогам минувшего года выручка от продажи составила 13,6 млн рублей, чистая прибыль — 7,6 млн рублей.
Владельцем ООО «Белэкспо» является Александра Тишкина — дочь депутата Госдумы РФ Валерия Скруга.