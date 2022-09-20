Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гендиректор универмага «Маяк» в Белгороде возглавила Белэкспоцентр

20 сентября 13:44
Фото: Bel.ru
В новой должности Мария Назаренко официально работает с минувшей недели. До неё гендиректором был Владимир Герасименко.

Мария Назаренко стала генеральным директором ООО «Белэкспо». Изменения в ЕГРЮЛ внесли 15 сентября.

Отметим, что, помимо ООО «Белэкспо», Мария Назаренко с 2013 года является гендиректором ООО «Ресторан „Меркурий-Клуб“» и с 2016 года — гендиректором АО «Универмаг „Маяк“».

До Назаренко «Белэкспо» с 24 ноября 2016 по 14 сентября 2022 года руководил Владимир Герасименко. Он же является гендиректором Белгородской торгово-промышленной палаты.

ООО «Белэкспо» работает в областном центре с 2005 года. Организация занимается деятельностью по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса, среди дополнительных направлений — розничная торговля.

По итогам минувшего года выручка от продажи составила 13,6 млн рублей, чистая прибыль — 7,6 млн рублей.

Владельцем ООО «Белэкспо» является Александра Тишкина — дочь депутата Госдумы РФ Валерия Скруга.

Читайте также:
Новый владелец обойной «Индустрии» в Белгороде сменил гендиректора компанииЕвгений Хромов покинул пост гендиректора корпорации «Развитие»В белгородских теплицах сына Абрамовича сменился гендиректор
#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Белэкспо#Гендиректор#Назначение#Мария Назаренко#Инна Рогова#Эксклюзив#Есть повод
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18