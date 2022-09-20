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Если мобилизация: кого призовут первым и как изменится жизнь россиян

20 сентября 11:57
Фото: Bel.ru
Юрист объяснил возможные изменения с точки зрения российского законодательства. Подробности сообщает Mkset.

От мобилизации до «мобилизации»

Юрист Рустам Насыров рассказал, какие изменения могут ожидать россиян в случае объявления мобилизации. Несмотря на заявления властей о том, что её не будет, многие граждане страны всё равно задаются вопросом, чего ждать.

Ранее глава КПРФ Зюганов во время выступления в Госдуме призвал к мобилизации сил и ресурсов. Позже пресс-секретарь партии Александр Ющенко пояснил, что речь шла о «мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России». Тем не менее вопрос мобилизации давно интересует россиян, даже несмотря на официальные заявления властей.

Мобилизация и военное положение — не одно и то же

Вводиться мобилизация может только после указа президента РФ. Причём вводить её можно не по всей стране, а только на определённых территориях. Также уточняется, что мобилизация и военное положение — не одно и то же. Введение военного положения могут не поддержать члены парламента.

Как объяснил Насыров, призыв в условиях мобилизации проводится по разрядам. К первому, в частности, относятся младшие офицеры до 50 лет, солдаты, мичманы, прапорщики до 35 лет, высшие офицеры до 60 лет. Разряд можно найти в военном билете.

Также под мобилизацию попадают мужчины, которые не успели пройти военную службу до 27 лет. При этом они должны иметь категории А или В. Призывать могут и женщин, если они прошли подготовку по профессии, смежной с военной, например, врачи. Женщины-военнослужащие имеют право на досрочное увольнение при наличии ребёнка в возрасте до 16 лет и при беременности сроком не менее 22 недель.

Кого не коснётся мобилизация

Есть и те граждане, которых мобилизация не коснётся. Речь идёт об опекунах инвалидов, депутатах Госдумы и сенаторах, людях с непогашенной судимостью за тяжкие преступления и тех, кто забронирован для гражданских нужд.

Для обычных граждан введение мобилизации практически ничего не изменит — существенно поменяется только жизнь призывников. Реальных изменений гражданским следует ждать только в случае введения военного положения. Экономика будет перестраиваться на военный лад.

#Общество#Операция на Украине#Мобилизация#Правила мобилизации#Наталья Корявых#Военная мобилизация
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