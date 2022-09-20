Если мобилизация: кого призовут первым и как изменится жизнь россиян

Юрист Рустам Насыров рассказал, какие изменения могут ожидать россиян в случае объявления мобилизации. Несмотря на заявления властей о том, что её не будет, многие граждане страны всё равно задаются вопросом, чего ждать.
Ранее глава КПРФ Зюганов во время выступления в Госдуме призвал к мобилизации сил и ресурсов. Позже пресс-секретарь партии Александр Ющенко пояснил, что речь шла о «мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России». Тем не менее вопрос мобилизации давно интересует россиян, даже несмотря на официальные заявления властей.
Вводиться мобилизация может только после указа президента РФ. Причём вводить её можно не по всей стране, а только на определённых территориях. Также уточняется, что мобилизация и военное положение — не одно и то же. Введение военного положения могут не поддержать члены парламента.
Как объяснил Насыров, призыв в условиях мобилизации проводится по разрядам. К первому, в частности, относятся младшие офицеры до 50 лет, солдаты, мичманы, прапорщики до 35 лет, высшие офицеры до 60 лет. Разряд можно найти в военном билете.
Также под мобилизацию попадают мужчины, которые не успели пройти военную службу до 27 лет. При этом они должны иметь категории А или В. Призывать могут и женщин, если они прошли подготовку по профессии, смежной с военной, например, врачи. Женщины-военнослужащие имеют право на досрочное увольнение при наличии ребёнка в возрасте до 16 лет и при беременности сроком не менее 22 недель.
Есть и те граждане, которых мобилизация не коснётся. Речь идёт об опекунах инвалидов, депутатах Госдумы и сенаторах, людях с непогашенной судимостью за тяжкие преступления и тех, кто забронирован для гражданских нужд.
Для обычных граждан введение мобилизации практически ничего не изменит — существенно поменяется только жизнь призывников. Реальных изменений гражданским следует ждать только в случае введения военного положения. Экономика будет перестраиваться на военный лад.