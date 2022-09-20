Если мобилизация: кого призовут первым и как изменится жизнь россиян

Также под мобилизацию попадают мужчины, которые не успели пройти военную службу до 27 лет. При этом они должны иметь категории А или В. Призывать могут и женщин, если они прошли подготовку по профессии, смежной с военной, например, врачи. Женщины-военнослужащие имеют право на досрочное увольнение при наличии ребёнка в возрасте до 16 лет и при беременности сроком не менее 22 недель.