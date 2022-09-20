Донбасский Паворотти: как тенор Анатолий Соловьяненко обрел мировую славу

Увольнение гениального тенора администрация театра обставила очень хитро: Соловьяненко находился в лучшей вокальной форме, но с происходившим в театре ему было тяжело мириться, потому он и перешёл на работу по договору (Анатолию платили не помесячно, а только за те спектакли, в которых он пел). Но вот на сами постановки его стали приглашать всё реже, а позднее и вовсе уволили «в связи с отсутствием фактических творческих связей с коллективом». Это был очень тяжёлый удар для Анатолия Соловьяненко. Спустя некоторое время его не стало.