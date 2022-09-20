Билайн дарит пакеты связи в честь 30-летия

Специально к 30-летию билайн также выпустил лимитированную коллекцию мерча, вдохновленную историей компании. В частности, на представленных в коллекции предметах одежды и аксессуарах появилась узнаваемая пчела из самого первого логотипа оператора. Предзаказ на уютные свитшоты, футболки комфортного кроя из натурального хлопка, бамбуковые стаканы для кофе и коллекция металлических значков доступен с 15 сентября на сайте.