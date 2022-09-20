Белгородца спасли от крупного штрафа или тюрьмы документы об уходе на СВО

Вскоре выяснилось, что никакой кражи не было. За это преступление ему грозило до двух лет колонии или штраф до 300 тыс. рублей. Мужчине удалось избежать строгого наказания за намерение участвовать в боевых действиях на Украине. Эти сведения документально подтверждены в военкомате.