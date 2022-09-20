Белгородца спасли от крупного штрафа или тюрьмы документы об уходе на СВО

Белгородцу удалось избежать тюремного срока за ложный донос. Его спасло заявление о готовности участвовать в спецоперации на Украине. В итоге мужчину оштрафовали всего на 30 тыс. рублей.
7 августа злоумышленник обратился в полицию и заявил, что у него украли имущество. При этом он назвал конкретных «подозреваемых». Несмотря на предупреждения полицейских о наказании за ложный донос, мужчина показания не поменял.
Вскоре выяснилось, что никакой кражи не было. За это преступление ему грозило до двух лет колонии или штраф до 300 тыс. рублей. Мужчине удалось избежать строгого наказания за намерение участвовать в боевых действиях на Украине. Эти сведения документально подтверждены в военкомате.
Белгородца оштрафовали на 30 тыс. рублей и обязали заплатить ещё 2,2 тыс. рублей за причинённый ущерб. Приговор ещё можно обжаловать.