Жители села Красный Хутор могут ездить домой, чтобы забрать хозяйство

Сюжет Губернатор

Село в Белгородской области ВСУ обстреляли несколько раз. Людей оттуда вывезли ещё на минувшей неделе, однако им разрешают приезжать домой.

На прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородка Оксана Артёмова спросила у главы Белгородской области, когда жители села Красный Хутор могут вернуться домой, чтобы забрать хозяйство. Чиновник заявил, что сделать это можно только вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым. Поездки проходят организованно с соблюдением безопасности. Напомним, село Красный Хутор обстреляли со стороны Украины 17 сентября. Одна женщина погибла, а ещё двое человек получили ранения. В селе повреждено 30 домовладений. Из населённого пункта вывезут домашних животных.