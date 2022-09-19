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Posted 19 сентября 2022, 16:55

Published 19 сентября 2022, 16:55

Modified 19 сентября 2022, 16:55

Updated 19 сентября 2022, 16:55

Жители села Красный Хутор могут ездить домой, чтобы забрать хозяйство

19 сентября 2022, 16:55
Сюжет
Губернатор
Село в Белгородской области ВСУ обстреляли несколько раз. Людей оттуда вывезли ещё на минувшей неделе, однако им разрешают приезжать домой.

На прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородка Оксана Артёмова спросила у главы Белгородской области, когда жители села Красный Хутор могут вернуться домой, чтобы забрать хозяйство.

Чиновник заявил, что сделать это можно только вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым. Поездки проходят организованно с соблюдением безопасности.

Напомним, село Красный Хутор обстреляли со стороны Украины 17 сентября. Одна женщина погибла, а ещё двое человек получили ранения. В селе повреждено 30 домовладений. Из населённого пункта вывезут домашних животных.

#Общество#Белгородская область#Губернатор#Эксклюзив#ВСУ
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