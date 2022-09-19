Жители села Красный Хутор могут ездить домой, чтобы забрать хозяйство

Posted 19 сентября 2022, 16:55
Published 19 сентября 2022, 16:55
Modified 19 сентября 2022, 16:55
Updated 19 сентября 2022, 16:55
На прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородка Оксана Артёмова спросила у главы Белгородской области, когда жители села Красный Хутор могут вернуться домой, чтобы забрать хозяйство.
Чиновник заявил, что сделать это можно только вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым. Поездки проходят организованно с соблюдением безопасности.
Напомним, село Красный Хутор обстреляли со стороны Украины 17 сентября. Одна женщина погибла, а ещё двое человек получили ранения. В селе повреждено 30 домовладений. Из населённого пункта вывезут домашних животных.