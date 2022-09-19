Во время урагана в Курске погибли два человека

Posted 19 сентября 2022, 06:38
Published 19 сентября 2022, 06:38
Modified 2 октября, 14:29
Updated 2 октября, 14:29
В Курской области накануне бушевала непогода: были ливень и сильная гроза со шквалистым ветром. В деревне Тяжино оборвало линию электропередачи, повалились деревья. В частных домах пострадала кровля.
Однако, по информации местного правительства, на которую ссылается издание, больше всего пострадали Льгов и столица региона. Без жертв не обошлось: в Курске из-за урагана погибли два человека.
Первой жертвой стал студент 2004 г. р., обучавшийся в автотехническом колледже. На момент трагедии он был в комнате общежития. По предварительным данным местного следкома, дерево повредило окно, и стекло вонзилось в живот юноши. Он скончался на месте.
В курском правительстве сообщили, что часть студентов пострадавшего общежития забрали родители, других перевели в корпус на другой улице, а оставшихся расселили по комнатам, которые не задело стихией. Помимо общежития, с одного из учебных корпусов колледжа сорвало крышу.
Спустя время обнаружили ещё одного погибшего. Местный СК сообщает, что нашли его под упавшим деревом. На вид мужчине 50-60 лет. По обоим фактам гибели проводится доследственная проверка.
На 23:00 28 сентября без электричества оставались более 5 тыс. человек, проживающих в 87 населённых пунктах Курской области.
При этом непогода уходить из региона пока не собирается. В администрации сообщают, что 19 сентября в Курской области ожидаются грозы и сильный ветер до 17-22 м/с.
О сильном ветре предупреждали и в белгородском МЧС. Сегодня в регионе его порывы могут достигать 19 м/с.
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