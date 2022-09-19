В гастробаре в Белгороде опровергли новость о заколачивании окон на случай обстрела

Posted 19 сентября 2022, 12:11
Published 19 сентября 2022, 12:11
Modified 19 сентября 2022, 12:46
Updated 19 сентября 2022, 12:46
Кадры, на которых окна Mesto Grill в Белгороде закрывают ставнями, появилось в телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксении Собчак. В источнике указано, что это делается для защиты от возможных обстрелов.
Также в телеграм-канале написано, что владельцы заведения боятся, что, если ПВО не сработает, от прилёта могут вылететь окна и пострадают посетители.
Журналисты «Бел.Ру» связались с руководством заведения. Как было на самом деле, рассказал управляющий Mesto Grill Олег Владимирович Ксёнов. Он отметил, что они установили лишь верхнюю декоративную панель, а ставни и окна заведения не закрываются.
Люди раздули. Преувеличение масштабов. Мы просто прикрутили верхние панели, а начали раздувать, что мы заколачиваем окна.
Олег Ксёнов
Напомним, ранее стало известно, что кафе Mesto Grill и ТСН «ЖК семь» судятся из-за несогласованной установки лавок, кондиционеров, трёх рекламных вывесок и неправомерно обустроенной входной арки.