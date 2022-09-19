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Posted 19 сентября 2022, 12:11

Published 19 сентября 2022, 12:11

Modified 19 сентября 2022, 12:46

Updated 19 сентября 2022, 12:46

В гастробаре в Белгороде опровергли новость о заколачивании окон на случай обстрела

19 сентября 2022, 12:11
Сюжет
Новости Белгорода
В Сети появилось видео, на котором окна заведения Mesto Grill в центре Белгорода закрывают ставнями. Это якобы делается для защиты от возможных обстрелов. Журналисты «Бел.Ру» выяснили, как на самом деле обстоят дела.

Кадры, на которых окна Mesto Grill в Белгороде закрывают ставнями, появилось в телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксении Собчак. В источнике указано, что это делается для защиты от возможных обстрелов.

Также в телеграм-канале написано, что владельцы заведения боятся, что, если ПВО не сработает, от прилёта могут вылететь окна и пострадают посетители.

Журналисты «Бел.Ру» связались с руководством заведения. Как было на самом деле, рассказал управляющий Mesto Grill Олег Владимирович Ксёнов. Он отметил, что они установили лишь верхнюю декоративную панель, а ставни и окна заведения не закрываются.

Люди раздули. Преувеличение масштабов. Мы просто прикрутили верхние панели, а начали раздувать, что мы заколачиваем окна.
Олег Ксёнов

Напомним, ранее стало известно, что кафе Mesto Grill и ТСН «ЖК семь» судятся из-за несогласованной установки лавок, кондиционеров, трёх рекламных вывесок и неправомерно обустроенной входной арки.

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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Спецоперация#Ксения собчак
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