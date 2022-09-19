В гастробаре в Белгороде опровергли новость о заколачивании окон на случай обстрела

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В Сети появилось видео, на котором окна заведения Mesto Grill в центре Белгорода закрывают ставнями. Это якобы делается для защиты от возможных обстрелов. Журналисты «Бел.Ру» выяснили, как на самом деле обстоят дела.