Установку бюста Анатолия Ачкасова в Белгороде оценили дороже, чем его изготовление

Posted 19 сентября 2022, 17:50
Published 19 сентября 2022, 17:50
Modified 2 октября, 14:31
Updated 2 октября, 14:31
На сайте госзакупок появился тендер на установку бюста Героя СССР А.Г. Ачкасова на Аллее Героев в парке Победы Белгорода. Заказчиком выступило управление капитального строительства мэрии.
Как следует из документов, исполнитель должен будет изготовить постамент из гранита с основанием 920*920*230, со скошенными краями и стелой размером 1800*500*500 с фаской. Также подрядчик обязуется выполнить гравировку букв и покрыть постамент золотом.
На изготовление постамента городские власти готовы потратить 780 тысяч рублей.
Отметим, сам бюст Ачкасова изготовят за 480 тысяч рублей. Этим займётся предприниматель Максим Воронин. Заказчиком выступило управление культуры администрации Белгорода.
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