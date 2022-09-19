Установку бюста Анатолия Ачкасова в Белгороде оценили дороже, чем его изготовление

Сюжет Госзакупки

Если на сам бюст город потратил 480 тысяч рублей, то на его установку выделят почти 800 тысяч рублей.

На сайте госзакупок появился тендер на установку бюста Героя СССР А.Г. Ачкасова на Аллее Героев в парке Победы Белгорода. Заказчиком выступило управление капитального строительства мэрии. Как следует из документов, исполнитель должен будет изготовить постамент из гранита с основанием 920*920*230, со скошенными краями и стелой размером 1800*500*500 с фаской. Также подрядчик обязуется выполнить гравировку букв и покрыть постамент золотом. На изготовление постамента городские власти готовы потратить 780 тысяч рублей. Отметим, сам бюст Ачкасова изготовят за 480 тысяч рублей. Этим займётся предприниматель Максим Воронин. Заказчиком выступило управление культуры администрации Белгорода.