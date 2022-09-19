Родственники погибшего в СВО ефрейтора «воюют» за 12 млн рублей «гробовых»

Однако в борьбу за крупную сумму вступили не родители, а тётя погибшего по отцовской линии. Сестра военнослужащего рассказала изданию, что отношения между ними никогда не были тёплыми, а, скорее, «потребительскими». По словам девушки, тётя нелестно отзывалась о Викторе.