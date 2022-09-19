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Posted 19 сентября 2022, 09:44

Published 19 сентября 2022, 09:44

Modified 19 сентября 2022, 09:44

Updated 19 сентября 2022, 09:44

Родственники погибшего в СВО ефрейтора «воюют» за 12 млн рублей «гробовых»

19 сентября 2022, 09:44
Военнослужащий погиб в первые дни спецоперации. Основному опекуну — его дедушке — поступили деньги, положенные по факту смерти ефрейтора. После этого между родственниками погибшего разгорелся конфликт, пишут «Новости Волгограда».

27-летний волгоградец Виктор Коваленко погиб в первые дни спецоперации на Украине. По факту его гибели родственникам погибшего заплатили 12 млн рублей.

Выплату перечислили официальному опекуну волгоградца — 70-летнему дедушке. Именно он воспитывал Виктора вместе с его сестрой Любовью. Мать и отца молодых людей лишили родительских прав.

Однако в борьбу за крупную сумму вступили не родители, а тётя погибшего по отцовской линии. Сестра военнослужащего рассказала изданию, что отношения между ними никогда не были тёплыми, а, скорее, «потребительскими». По словам девушки, тётя нелестно отзывалась о Викторе.

То, что выплату должны перечислить дедушке военнослужащего, установил суд. Однако тётя погибшего убедила пенсионера оформить на неё доверенность. Не умеющий пользоваться банковской картой пожилой волгоградец передал её женщине, и она обналичила сумму частями. Деньги, по словам сестры погибшего, тётя оставила себе.

Дедушка и сестра военнослужащего обратились в полицию. На очной ставке тётя погибшего отрицала, что сняла деньги с карты, но спустя время созналась, акцентируя внимание на том, что у неё есть доверенность.

Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. Тем временем сестра погибшего намеревалась оспорить решение суда о признании дедушки единоличным получателем «гробовых».

#Инна Рогова#Общество
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