Родственники погибшего в СВО ефрейтора «воюют» за 12 млн рублей «гробовых»

Posted 19 сентября 2022, 09:44
Published 19 сентября 2022, 09:44
Modified 19 сентября 2022, 09:44
Updated 19 сентября 2022, 09:44
27-летний волгоградец Виктор Коваленко погиб в первые дни спецоперации на Украине. По факту его гибели родственникам погибшего заплатили 12 млн рублей.
Выплату перечислили официальному опекуну волгоградца — 70-летнему дедушке. Именно он воспитывал Виктора вместе с его сестрой Любовью. Мать и отца молодых людей лишили родительских прав.
Однако в борьбу за крупную сумму вступили не родители, а тётя погибшего по отцовской линии. Сестра военнослужащего рассказала изданию, что отношения между ними никогда не были тёплыми, а, скорее, «потребительскими». По словам девушки, тётя нелестно отзывалась о Викторе.
То, что выплату должны перечислить дедушке военнослужащего, установил суд. Однако тётя погибшего убедила пенсионера оформить на неё доверенность. Не умеющий пользоваться банковской картой пожилой волгоградец передал её женщине, и она обналичила сумму частями. Деньги, по словам сестры погибшего, тётя оставила себе.
Дедушка и сестра военнослужащего обратились в полицию. На очной ставке тётя погибшего отрицала, что сняла деньги с карты, но спустя время созналась, акцентируя внимание на том, что у неё есть доверенность.
Правоохранители организовали проверку по факту инцидента. Тем временем сестра погибшего намеревалась оспорить решение суда о признании дедушки единоличным получателем «гробовых».