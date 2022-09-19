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Posted 19 сентября 2022, 17:10

Published 19 сентября 2022, 17:10

Modified 19 сентября 2022, 17:10

Updated 19 сентября 2022, 17:10

Под Белгородом продают завод по производству керамзита

19 сентября 2022, 17:10
Завод находится в Строителе Яковлевского горокруга. Объявление о его продаже появилось на «Авито».

В Строителе продают завод по производству керамзита за 70 млн рублей. Предприятие находится в промышленной зоне города.

Комплекс оснащён двумя основными технологическими линиями по производству керамзита и третьей дополнительной линией для производства мелкофракционного керамзита.

Как указано в описании к объявлению, производительность одной основной линии составляет 8000 м³ керамзита различных марок в месяц.

Также автор объявления указал, что лицензия на право пользования участком недр дана на 25 лет. Карьер с запасом разведанных керамзитных глин находится в 15 км от производства.

Продавец рассматривает варианты обмена завода на кирпичное производство.

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