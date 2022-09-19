Под Белгородом продают завод по производству керамзита

Posted 19 сентября 2022, 17:10
Published 19 сентября 2022, 17:10
Modified 19 сентября 2022, 17:10
Updated 19 сентября 2022, 17:10
В Строителе продают завод по производству керамзита за 70 млн рублей. Предприятие находится в промышленной зоне города.
Комплекс оснащён двумя основными технологическими линиями по производству керамзита и третьей дополнительной линией для производства мелкофракционного керамзита.
Как указано в описании к объявлению, производительность одной основной линии составляет 8000 м³ керамзита различных марок в месяц.
Также автор объявления указал, что лицензия на право пользования участком недр дана на 25 лет. Карьер с запасом разведанных керамзитных глин находится в 15 км от производства.
Продавец рассматривает варианты обмена завода на кирпичное производство.