Кто заработал, а кто потерял: каким был 2021 год для белгородских олигархов

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Журналисты «Бел.Ру» посчитали чистые активы, выручку и прибыль самых богатых людей Белгородской области. Кому из них удалось пополнить свои кошельки, а кто растерял то, что было — в материале «Бел.Ру».

Традиционно первое место в рейтинге белгородских миллиардеров занимает депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов. Ранее он тесно сотрудничал с экс-главой региона Евгением Савченко, но с приходом новой власти не только укрепил свои позиции, но и прирос финансово: по итогам 2021 года сумма его чистых активов достигла 29,6 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 10,4 млрд рублей. В прошлом году суммы составляли 28 млрд и 3,9 млрд рублей соответственно. Ничего не изменилось и на второй позиции топа самых богатых. Второй год подряд его занимает Сергей Гусев — владелец фабрики «Славянка» и депутат облдумы. Как и его коллега, он не только сумел удержаться в первой тройке рейтинга, но и нарастил свои финансовые подушки, правда, не по всем показателям. По итогам 2021 года чистая выручка составила 22,6 млрд рублей и чистая прибыль — 928 млн рублей. Ещё в 2020 году суммы составляли 13 млрд и 1,3 млрд соответственно. Закономерно на третьем месте белгородских миллиардеров оказалась верная соратница Зотова Лариса Ковалёва. По всей видимости, их совместный бизнес за год оказался более прибыльным, чем у депутата Белгородской облдумы Вадима Клета, который с третьей позиции топа переместился на пятую. Неожиданной фигурой рейтинга стал Виталий Лушников. Примечательно, но ранее предприниматель не попадал в рейтинг самых богатых белгородцев. По итогам прошлого года он не только занял четвёртую позицию, но и обошёл по состоянию основателя семейного предприятия по производству премиксов Сергея Лимана. Почти в два раза своё состояние за год улучшила Надежда Белянина. Благодаря работе двух компаний бизнес-леди поднялась на одну позицию в топе и с 6,1 млрд рублей чистой выручки достигла суммы в 8,4 млрд. Резко стали лучше идти дела у бизнесмена Дмитрия Палиенко. С 27-й позиции он попал сразу в первую десятку. Из тени вышли учредители «Белгородского консервного комбината» Вячеслав Кратько и Андрей Балашов. Если ранее их труды были не замечены, по итогам 2021 года работа принадлежащих им компаний позволила бизнесменам занять девятое и десятое место в рейтинге белгородских олигархов. На фоне подорожания автомобилей интересно в рейтинге наблюдать соучредителя «Тринитимоторс» Романа Шайдарова. Несмотря на то, что суммарную чистую прибыль, выручку и активы подсчитывали за 2021 год, бизнесмен уже попал на 11-е место топа. Сложно представить, какая позиция ему светит в следующем году. Это касается и Григория Былова, который также является совладельцем 17 компаний, среди которых «Тринитимоторс». Неплохим выдался год и для дорожников. На фоне масштабных ямочных и капитальных ремонтов дорог, которые инициировали в Белгородской области, владельцы данного вида бизнеса озолотились и попали в список региональных олигархов. К примеру, речь идёт о Мадате Дарчиняне — совладельце компании «Белгороддорстрой», который оказался на 14-й позиции. В этом списке и Дмитрий Кабалин — руководитель группы компаний, которые занимаются дорожной разметкой. Но, по всей видимости, разметка нужна была не в таком большом объёме, как ремонтные работы. Ведь в прошлом году предприниматель занимал 10-е место в рейтинге. По итогам 2021 года он опустился на 15-е. Новой персоной рейтинга стал Сергей Буренин — владелец крупного белгородского «Завода нестандартного оборудования и металлоизделий» (АО «ЗНО и М»), который он выкупил в 2018 году у производственной компании «Технониколь». Он был одним из основателей ГК IZOVOL. Сейчас Буренину принадлежит ряд других компаний, работа которых позволила предпринимателю впервые попасть в топ самых богатых белгородцев. Намного ухудшились дела у потомственного металлурга Олега Клюки. С 34-го места в рейтинге он опустился на 88-е. Не лучше ситуация у дочери главного миллиардера области Лины Зотовой — с 66-й позиции её отбросило на 78-ю. В целом финансовые показатели первых трёх лидеров рейтинга могли бы с лихвой покрыть госдолг Белгородской области, который составил на 19 августа 25,94 млрд рублей. А суммы выручки всех бизнесменов сотни в два раза больше, чем расходы бюджета Белгородской области на текущий год — 331 млрд против 165 млрд рублей. Читайте также: Гладков укрепил позиции в рейтинге российских губернаторов Белгородская область заняла 21-е место в рейтинге по рынку труда Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах