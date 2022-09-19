Капремонт «Бригантины Белогорья» в Крыму должны закончить в 2023 году

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Сейчас рабочие трудятся в пяти корпусах, вскоре они приступят к благоустройству территории. На объекте задействовано 315 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.