Капремонт «Бригантины Белогорья» в Крыму должны закончить в 2023 году

Posted 19 сентября 2022, 12:28
Published 19 сентября 2022, 12:28
Modified 19 сентября 2022, 12:29
Updated 19 сентября 2022, 12:29
«Бригантину Белогорья» продолжают ремонтировать. В главном и школьном корпусах рабочие занимаются устройством кровли и установкой витражей, в спальном — обновляют системы отопления. Помимо этого, строители оштукатуривают стены и ремонтируют фасады.
Скоро рабочие приступят к благоустройству территории. Здесь установят современные детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, высадят деревья и кустарники, оборудуют тротуары и газоны с автоматической системой полива.
На объекте работают 315 человек. Закончить капремонт должны в 2023 году.
Напомним, что на работы выделили около 2 млрд рублей. Название для детского санатория выбирали сами белгородцы.