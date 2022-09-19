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Posted 19 сентября 2022, 12:28

Published 19 сентября 2022, 12:28

Modified 19 сентября 2022, 12:29

Updated 19 сентября 2022, 12:29

Капремонт «Бригантины Белогорья» в Крыму должны закончить в 2023 году

19 сентября 2022, 12:28
Сюжет
Капремонт
Сейчас рабочие трудятся в пяти корпусах, вскоре они приступят к благоустройству территории. На объекте задействовано 315 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Бригантину Белогорья» продолжают ремонтировать. В главном и школьном корпусах рабочие занимаются устройством кровли и установкой витражей, в спальном — обновляют системы отопления. Помимо этого, строители оштукатуривают стены и ремонтируют фасады.

Скоро рабочие приступят к благоустройству территории. Здесь установят современные детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, высадят деревья и кустарники, оборудуют тротуары и газоны с автоматической системой полива.

На объекте работают 315 человек. Закончить капремонт должны в 2023 году.

Напомним, что на работы выделили около 2 млрд рублей. Название для детского санатория выбирали сами белгородцы.

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#Инна Рогова#Общество#Крым#Капремонт#Санаторий#Бригантина Белогорья
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