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Posted 19 сентября 2022, 08:57

Published 19 сентября 2022, 08:57

Modified 19 сентября 2022, 08:57

Updated 19 сентября 2022, 08:57

Как найти выехавших с Украины в Белгород людей

19 сентября 2022, 08:57
Сюжет
Беженцы
Узнать информацию можно по телефонам горячей линии, координационного штаба по гуманитарному реагированию Минобороны РФ, пункта временного размещения. Номерами поделились волонтёры «Десятого круга» в своём телеграм-канале.

Выяснить, перешли ли границу граждане Украины и попали ли в Белгород, можно по нескольким номерам телефонов. Для начала волонтёры рекомендуют обратиться на горячую линию 122.

Также можно позвонить в Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны РФ: +7 495 498 43 54, +7 800 100 77 07 (на русском языке), +7 (495) 498 41 01 (для международных контактов).

В пункте временного размещения работает номер +7 952 430 29 27. Также для поиска родственников волонтёры рекомендуют позвонить по телефону +7 (4722) 50 87 83.

Ранее добровольцы «Десятого круга» рассказали о принципах своей работы и о том, какой была обстановка на границе в пиковые дни, когда образовалась огромная очередь из беженцев.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Горячая линия#Беженцы#Поиск#Волонтёры#Десятый круг
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