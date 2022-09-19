Как найти выехавших с Украины в Белгород людей

Posted 19 сентября 2022, 08:57
Published 19 сентября 2022, 08:57
Modified 19 сентября 2022, 08:57
Updated 19 сентября 2022, 08:57
Выяснить, перешли ли границу граждане Украины и попали ли в Белгород, можно по нескольким номерам телефонов. Для начала волонтёры рекомендуют обратиться на горячую линию 122.
Также можно позвонить в Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны РФ: +7 495 498 43 54, +7 800 100 77 07 (на русском языке), +7 (495) 498 41 01 (для международных контактов).
В пункте временного размещения работает номер +7 952 430 29 27. Также для поиска родственников волонтёры рекомендуют позвонить по телефону +7 (4722) 50 87 83.
Ранее добровольцы «Десятого круга» рассказали о принципах своей работы и о том, какой была обстановка на границе в пиковые дни, когда образовалась огромная очередь из беженцев.