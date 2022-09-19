Белгородцы не отличились сильной приверженностью ЗОЖ

Posted 19 сентября 2022, 10:18
Published 19 сентября 2022, 10:18
Modified 2 октября, 14:27
Updated 2 октября, 14:27
Белгородская область заняла 39-е место в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни. По результатам минувшего года регион набрал 65,3 балла. Для сравнения: в 2020 году было 61,6 балла.
При составлении рейтинга учитывались несколько показателей. В их числе — доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление спиртного и курение, условия труда, число преступлений, совершённых в результате алкогольного и наркотического опьянения. Данные предоставили Министерство спорта РФ, Росстат, Генпрокуратура.
Среди регионов Центрального Черноземья у Белгородской области в рейтинге не самые высокие показатели. Выше в списке расположились Тамбовская (8-е место и 81,3 балла), Курская (26-е место и 70,9 балла) и Липецкая (34-е место и 67,7 балла) области. У Воронежской области — 41-е место и 65,1 балла.
Возглавили рейтинг Дагестан (98,4 балла), Чечня (94,6), Кабардино-Балкария (86,2), Адыгея (84,4) и Рязанская область (84,2). В конце списка расположились Хакасия (35,2), Забайкалье (32,7), Магаданская область (31,4), Камчатка (28,3) и Еврейская автономная область (21,3).
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]