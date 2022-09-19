Белгородэнерго завершает работы по реконструкции распределительных сетей

«В общей сложности системы распределенной автоматизации в этом году будут внедрены на 39 линиях электропередачи протяженностью 900 километров, проходящих в пяти районах области. В августе мы уже завершили аналогичные работы в Алексеевском и Ракитянском районах, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков. – В будущем «умные» коммутационные аппараты, способные самостоятельно секционировать сеть с выделением аварийного участка, появятся во всех районах. Это позволит говорить о Белгородской области как о первом высокоавтоматизированном регионе».