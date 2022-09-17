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Posted 17 сентября 2022, 08:19

Published 17 сентября 2022, 08:19

Modified 17 сентября 2022, 08:19

Updated 17 сентября 2022, 08:19

В театре Старого Оскола зрители подрались в очереди за билетами

17 сентября 2022, 08:19
Сюжет
Драка
Инцидент случился в день открытия продажи билетов на следующий месяц. Люди занимали очередь с шести утра. Не обошлось без правоохранителей, сообщил «9 канал» Старого Оскола.

Драка произошла в театре для детей и молодёжи имени Б. И. Равенских. Это единственный театр в Старом Осколе. В день открытия продажи билетов на следующий месяц у кассы с шести утра образовалась очередь. Люди составили список с фамилиями и разошлись. За час до старта продажи билетов, когда открылась касса, началась неразбериха, которая привели к рукоприкладству.

На место даже выезжали правоохранители. Они спор не разрешили, но толпу разняли. Пыталась успокоить людей и администрация театра. Чтобы избежать дальнейшей волны негатива, руководство приостановило онлайн-продажу билетов.

В целом за два с половиной часа продали более 2000 билетов, из них через кассу — 331. Средняя стоимость — 500 рублей.

Журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием в региональное управление МВД. Его нам предоставят в понедельник.

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#Кристина Семенчук#Драка#Происшествия#Старый Оскол#Театр#Билеты#Новости Старого Оскола
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