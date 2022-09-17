В театре Старого Оскола зрители подрались в очереди за билетами

Posted 17 сентября 2022, 08:19
Published 17 сентября 2022, 08:19
Modified 17 сентября 2022, 08:19
Updated 17 сентября 2022, 08:19
Драка произошла в театре для детей и молодёжи имени Б. И. Равенских. Это единственный театр в Старом Осколе. В день открытия продажи билетов на следующий месяц у кассы с шести утра образовалась очередь. Люди составили список с фамилиями и разошлись. За час до старта продажи билетов, когда открылась касса, началась неразбериха, которая привели к рукоприкладству.
На место даже выезжали правоохранители. Они спор не разрешили, но толпу разняли. Пыталась успокоить людей и администрация театра. Чтобы избежать дальнейшей волны негатива, руководство приостановило онлайн-продажу билетов.
В целом за два с половиной часа продали более 2000 билетов, из них через кассу — 331. Средняя стоимость — 500 рублей.
Журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием в региональное управление МВД. Его нам предоставят в понедельник.