В театре Старого Оскола зрители подрались в очереди за билетами

Драка произошла в театре для детей и молодёжи имени Б. И. Равенских. Это единственный театр в Старом Осколе. В день открытия продажи билетов на следующий месяц у кассы с шести утра образовалась очередь. Люди составили список с фамилиями и разошлись. За час до старта продажи билетов, когда открылась касса, началась неразбериха, которая привели к рукоприкладству.