В белгородском селе восстановили разрушенные дома после пожара на складе боеприпасов

Posted 17 сентября 2022, 09:28
Published 17 сентября 2022, 09:28
Modified 17 сентября 2022, 09:28
Updated 17 сентября 2022, 09:28
Жителей данного населённого пункта эвакуировали месяц назад из-за пожара на складе боеприпасов. На месте работали спецслужбы. После этого в село выехала комиссия, которая обследовала каждый дом и зафиксировала все разрушения.
Завершили восстановительные работы уже в начале сентября.
Напомним, 23 августа в селе Тимоново из-за жаркой погоды сработал «эффект линз» — произошло самовозгорание боеприпасов, которые ещё не успели обезвредить сапёры.
Пострадавших не было. Для безопасности людей вывезли в санаторий «Красная Поляна». Часть местных жителей уехали к родственникам.