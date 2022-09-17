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Posted 17 сентября 2022, 09:28

Published 17 сентября 2022, 09:28

Modified 17 сентября 2022, 09:28

Updated 17 сентября 2022, 09:28

В белгородском селе восстановили разрушенные дома после пожара на складе боеприпасов

17 сентября 2022, 09:28
Информацию сообщили в региональном оперативном штабе. Работы завершили в селе Тимоново Валуйского городского округа.

Жителей данного населённого пункта эвакуировали месяц назад из-за пожара на складе боеприпасов. На месте работали спецслужбы. После этого в село выехала комиссия, которая обследовала каждый дом и зафиксировала все разрушения.

Завершили восстановительные работы уже в начале сентября.

Напомним, 23 августа в селе Тимоново из-за жаркой погоды сработал «эффект линз» — произошло самовозгорание боеприпасов, которые ещё не успели обезвредить сапёры.

Пострадавших не было. Для безопасности людей вывезли в санаторий «Красная Поляна». Часть местных жителей уехали к родственникам.

 

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#Кристина Семенчук#Город#Белгородская область#Ремонт#Склад#Дома
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