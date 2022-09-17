На фасадах домов в Белгороде могут разрешить ставить крышные рекламные конструкции

Изменения в правила благоустройства обсуждали депутаты, представители мэрии и общественной палаты Белгорода. Ранее правила утвердили на горсовете 29 января 2019 года. Новый проект разработали, чтобы привести нормативный акт в соответствие с действующим законодательством.



На обсуждение вынесли несколько предложений. Одно из них касалось срока действия документа. Его предложили установить до 1 февраля 2025 года. Также прозвучало предложение актуализировать и расширить перечень цветовых решений для конструктивных элементов рекламных конструкций, а также внести в список крышные рекламные конструкции.