На фасадах домов в Белгороде могут разрешить ставить крышные рекламные конструкции

Posted 17 сентября 2022, 12:59
Published 17 сентября 2022, 12:59
Modified 2 октября, 14:21
Updated 2 октября, 14:21
Изменения в правила благоустройства обсуждали депутаты, представители мэрии и общественной палаты Белгорода. Ранее правила утвердили на горсовете 29 января 2019 года. Новый проект разработали, чтобы привести нормативный акт в соответствие с действующим законодательством.
На обсуждение вынесли несколько предложений. Одно из них касалось срока действия документа. Его предложили установить до 1 февраля 2025 года. Также прозвучало предложение актуализировать и расширить перечень цветовых решений для конструктивных элементов рекламных конструкций, а также внести в список крышные рекламные конструкции.
В случае принятии изменений последние можно будет размещать на фасадах жилых домов, зданий и сооружений в виде отдельных букв и логотипов.
Участники публичных слушаний проект решения одобрили. Его рассмотрят на очередной сессии горсовета.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]