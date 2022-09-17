На фасадах домов в Белгороде могут разрешить ставить крышные рекламные конструкции

Posted 17 сентября 2022, 12:59
Published 17 сентября 2022, 12:59
Modified 2 октября, 14:21
Updated 2 октября, 14:21
Изменения в правила благоустройства обсуждали депутаты, представители мэрии и общественной палаты Белгорода. Ранее правила утвердили на горсовете 29 января 2019 года. Новый проект разработали, чтобы привести нормативный акт в соответствие с действующим законодательством.
На обсуждение вынесли несколько предложений. Одно из них касалось срока действия документа. Его предложили установить до 1 февраля 2025 года. Также прозвучало предложение актуализировать и расширить перечень цветовых решений для конструктивных элементов рекламных конструкций, а также внести в список крышные рекламные конструкции.
В случае принятии изменений последние можно будет размещать на фасадах жилых домов, зданий и сооружений в виде отдельных букв и логотипов.
Участники публичных слушаний проект решения одобрили. Его рассмотрят на очередной сессии горсовета.