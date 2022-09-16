Застройщик обанкротился, дома рушатся: что не так с микрорайоном Тальвег в Белгороде?

В мэрии добавили, что, по заключению ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России (Белгородский филиал), стилобат МКД № 49а на улице Лермонтова представляет собой уширение нижней цокольной части дома. С одной стороны он шире дома более чем на 6 м, а с другой стороны — больше чем на метр. При этом кровля стилобата эксплуатируется с покрытием тротуарной плиткой. С одной стороны дома кровля предназначена для стоянки и проезда автомобилей, а с другой стороны — для прохода людей.