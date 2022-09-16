Застройщик обанкротился, дома рушатся: что не так с микрорайоном Тальвег в Белгороде?

Posted 16 сентября 2022, 05:28
Published 16 сентября 2022, 05:28
Modified 2 октября, 14:20
Updated 2 октября, 14:20
В 2021 году жители многоквартирного дома 49а в микрорайоне Тальвег в Белгороде забили тревогу. Они рассказали, что паркинг в доме постоянно затапливает, а бетонные плиты разрушаются. Свою жалобу люди направили президенту РФ. Спустя год проблемы возникли в ещё одном МКД микрорайона.
Журналисты «Бел.Ру» решили узнать, за чей счёт будут устранять недочёты в домах и кто был застройщиком микрорайона. Для этого мы направили официальные запросы в региональные управления Госжилнадзора, Госстройнадзора, мэрию Белгорода и областное правительство.
В белгородском Госстройнадзоре и мэрии областного центра журналистам «Бел.Ру» сообщили, что в микрорайоне Тальвег находятся пять многоэтажных домов. Их начинала строить компания «АЭМ-Белгород», которую признали банкротом в 2012 году на основании определения арбитражного суда, а завершала строительство фирма «Белстройинвест», которая также обанкротилась в 2015 году.
По информации Госжилнадзора, управлением домов занимается компания «УК ’’Тальвег ’’», которая ведёт предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии. Всего в управлении УК девять многоквартирных жилых домов по адресам:
В марте 2021 года Госжилнадзор совместно с региональным штабом общероссийского общественного движения «Народный Фронт ’’За Россию’’» и администрацией Белгорода провели комиссионное обследование паркинга многоквартирного дома № 49а по ул. Лермонтова, чтобы решить проблему его протекания.
В ходе комиссионного обследования компания «УК ’’Тальвег ’’» представила акт экспертного исследования, которое провела специализированная экспертная организация ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России (Белгородский филиал).
Согласно экспертным выводам, в помещении автостоянки обнаружили массовые протечки эксплуатируемой кровли стилобата. Все затекания воды через перекрытия и стены помещения автостоянки происходят из-за нарушения технологии строительного производства при выполнении застройщиком гидроизоляционных строительных работ.
В мэрии Белгорода добавили, что в администрацию поступали обращения от собственников квартир в домах № 47а и № 49а по улице Лермонтова на состояние фасадов и стилобатов этих многоэтажек. По итогам проверок УК в сентябре 2021 года демонтировала облицовочные плитки керамогранита вентфасада, которые выступали за пределы конструкции фасадов МКД. Также управляющая компания провела ревизию защитной сетки. Её частично заменили.
В мэрии добавили, что, по заключению ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России (Белгородский филиал), стилобат МКД № 49а на улице Лермонтова представляет собой уширение нижней цокольной части дома. С одной стороны он шире дома более чем на 6 м, а с другой стороны — больше чем на метр. При этом кровля стилобата эксплуатируется с покрытием тротуарной плиткой. С одной стороны дома кровля предназначена для стоянки и проезда автомобилей, а с другой стороны — для прохода людей.
Эксперты отметили, что замокание конструкций стилобата вызывает коррозию с уменьшением диаметра арматуры перекрытия, что понижает несущую способность конструкций и может со временем привести к обрушению.
В связи с тем, что многоквартирный дом ввели в эксплуатацию в 2008 году, а гарантийный срок составляет пять лет, обязать застройщика устранить недостатки невозможно. Восстановить конструктивные свойства стилобата возможно при проведении капремонта дома. Поэтому обязать УК провести капремонт в рамках лицензионных требований также невозможно.
В Госжилнадзоре порекомендовали УК провести общее собрание собственников, чтобы решить этот вопрос. По информации мэрии Белгорода, в сентябре 2021 года собрание состоялось. Большинство собственников решили, что нужно ограничить движение автотранспорта, в том числе коммунального, и парковку на стилобате МКД, чтобы не допустить его дальнейшее разрушение. В настоящее время УК установили на въезде на стилобат полусферы.
Городские власти отметили, что паркинг, который находится на цокольном этаже, является собственностью владельцев машиномест. Поэтому все расходы на содержание данного имущества ложатся на них.
При этом администрация Белгорода разработала сметную документацию на ремонт фасадов и стилобатов МКД № 47а и № 49а по улице Лермонтова. Также была проведена государственная экспертиза сметной документации. Для ремонта стилобата собственникам порекомендовали принять участие в программе инициативного бюджетирования.
В итоге застройщика и УК обязать устранить недочёты в многоквартирных дома никто не может, и люди будут вынуждены самостоятельно искать средства, чтобы избежать трагедии – обрушения дома.
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