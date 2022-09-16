Врач предупредил об угрозе инвалидности при приёме лекарств

Posted 16 сентября 2022, 13:25
Published 16 сентября 2022, 13:25
Modified 2 октября, 14:26
Updated 2 октября, 14:26
17 сентября отмечают Всемирный день безопасности пациентов. Он направлен на повышение осведомлённости людей о медицине. В честь этого 16 сентября в правительстве Белгородской области прошёл брифинг под лозунгом: «Лекарства без вреда».
Как рассказала главный внештатный клинический фармаколог минздрава региона и врач областной больницы имени Святителя Иоасафа Елена Шмыкова, за 2019–2020 годы в стране выявили до 30 тысяч нежелательных явлений при приёме лекарств.
При этом 70% — это антибактериальные препараты. Не занимайтесь самолечением. Кроме нежелательных явлений, антимикробные препараты могут угнетать собственную микрофлору организма. Например, вы можете получить осложнения, которые называются антибиотик-ассоциированной диареей. Люди не обращают внимания на такие осложнения, но, к сожалению, всё может закончиться инвалидностью и летальным исходом.
Елена Шмыкова
Шмыкова отметила, что препараты должен назначать врач. Самолечение может привести к тяжёлым последствиям. Чтобы этого не произошло, пациентам нужно изучать инструкцию, которую кладут в упаковку с лекарствами.
Медики фиксируют все реакции и передают данные в Росздравнадзор. Так, в 2020 году только в областной больнице имени Святителя Иоасафа зарегистрировано 19 таких сообщений.
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