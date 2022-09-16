Стратегическая сессия РЭО посвящена перспективным профессиям отрасли

По информации 360tv.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что сфера обращения с отходами не перестает развиваться в кадровом и технологическом направлениях. РЭО провело стратсессию, в рамках которой отраслевые специалисты, в том числе экономики замкнутого цикла, наметили шаги в данном направлении. Одной из первостепенных целей является определение перспективных профессий и ключевых технологий. Приглашенные эксперты различных областей, в числе которых бизнесмены, представители органов власти, ученые, педагоги, совместно разработали актуальные направления кадровой трансформации и стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами. Это имеет важное значение для формирования экономики замкнутого цикла в России.