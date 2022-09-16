Стратегическая сессия РЭО посвящена перспективным профессиям отрасли

По информации 360tv.ru, гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что сфера обращения с отходами не перестает развиваться в кадровом и технологическом направлениях. РЭО провело стратсессию, в рамках которой отраслевые специалисты, в том числе экономики замкнутого цикла, наметили шаги в данном направлении. Одной из первостепенных целей является определение перспективных профессий и ключевых технологий. Приглашенные эксперты различных областей, в числе которых бизнесмены, представители органов власти, ученые, педагоги, совместно разработали актуальные направления кадровой трансформации и стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами. Это имеет важное значение для формирования экономики замкнутого цикла в России.
Буцаев уточнил, что для создания экономики замкнутого цикла потребуются проектировщики, инженеры, химики-аналитики, работники сельского хозяйства, ученые и многие другие специалисты. Кроме профессий, связанных с обращением с отходами, требуются эксперты смежных направлений — педагоги и юристы, разбирающиеся в экологическом праве.
Для участия в стратсессии были приглашены более 150 экспертов, сотрудники вузов, представители ассоциаций и деловых объединений, профильных компаний, научных организаций и ИТ-компаний, а также банков. Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».