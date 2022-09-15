В мэрии Белгорода объяснили причины изъятия здания кинотеатра «Русич» и земли под ним

Posted 15 сентября 2022, 09:30
Published 15 сентября 2022, 09:30
Modified 15 сентября 2022, 09:44
Updated 15 сентября 2022, 09:44
В начале сентября журналистам «Бел.Ру» стало известно, что мэрия Белгорода через суд потребовала расторгнуть договор купли-продажи арендуемого нежилого здания и земельного участка муниципального фонда, который находится на проспекте Ватутина, 8. Речь идёт о здании кинотеатра «Русич».
Своё мнение нам озвучил директор кинотеатра Денис Загребайлов. Он предположил, что по данному делу может быть заключено мировое соглашение и кинотеатр останется на прежнем месте.
Из официального ответа городских властей следует, что между комитетом имущественных и земельных отношений администрации Белгорода и компанией «Белгородский кинопоказ» был заключён договор купли-продажи в июне 2018 года.
Компания в рассрочку сроком на пять лет приобретала нежилое здание площадью 3022,9 «квадрата», которое находится на земельном участке площадью 5596 «квадратов», по адресу: проспект Ватутина, 8 в Белгороде.
Но в мэрии добавили, что условия договора по оплате за данное имущество были нарушены, поэтому комитет направил в адрес компании требование о погашении задолженности, которое до настоящего времени не исполнено. В итоге городские власти обратились в суд.