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Posted 15 сентября 2022, 11:33

Published 15 сентября 2022, 11:33

Modified 2 октября, 14:23

Updated 2 октября, 14:23

Управлявший питбайком подросток умер через два дня после ДТП под Белгородом

15 сентября 2022, 11:33
Сюжет
ДТП
В питбайк въехал ВАЗ. Подростка госпитализировали, но спустя два дня он скончался, сообщили в пресс-службе белгородской ГИБДД.

Авария произошла 12 сентября. В 20:10 на шестом километре трассы Крым — Комсомольский — Красиво в Белгородском районе столкнулись ВАЗ и питбайк. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля не выдержал безопасную дистанцию.

За рулём питбайка был 15-летний парень, водительских прав у него было. Подростка госпитализировали, но он скончался в больнице.

Напомним, что 14 сентября в Белгороде произошло массовое ДТП с участием Hyundai Solaris, Ford Fiesta, Renault Logan и Kia Rio. Один из автомобилей принадлежал сотрудникам ГИБДД, другой — такси.

#Инна Рогова#ДТП#Происшествия#Белгородский район#Подросток#Питбайк
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