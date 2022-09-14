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Posted 14 сентября 2022, 10:07

Published 14 сентября 2022, 10:07

Modified 2 октября, 14:30

Updated 2 октября, 14:30

В столовой белгородского колледжа обслуживать студентов будет робот-кассир

14 сентября 2022, 10:07
Сюжет
Новости Белгорода
Он появится в индустриальном колледже. Робот-кассир сможет распознавать блюда на подносах студентов, контролировать выдачу и принимать оплату безналом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Робот-кассир будет обслуживать студентов в столовой индустриального колледжа в Белгороде. Он сможет контролировать выдачу блюд, распознавать их количество и разновидность на подносе, безналично принимать оплату. Эти операции будут проводиться без участия человека.

Помимо этого, 1,5 тыс. студентов подключат к новому цифровому сервису, благодаря которому они узнают меню и график работы столовой, смогут оставлять отзывы.

#Инна Рогова#Общество#Столовая#Новости Белгорода#Белгород#Робот#Индустриальный колледж
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