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Posted 14 сентября 2022, 13:20

Published 14 сентября 2022, 13:20

Modified 14 сентября 2022, 14:06

Updated 14 сентября 2022, 14:06

Спящие на траве дети и поездка на такси за 14 тысяч в Белгород: рассказы беженцев

14 сентября 2022, 13:20
Сюжет
Граница
На российско-украинской границе в КПП в Логачёвке на минувшей неделе образовалась огромная очередь из тех, кто бежал с Украины в Россию. Люди стояли без еды и воды, некоторые были в комнатных тапочках, так как времени на сборы не хватало. О том, как обстояла ситуация на границе, рассказал «Фонарь».

Журналисты побывали в Логачёвке 11 сентября. Сопровождали их волонтёры «Десятого круга». Именно добровольцы распространили кадры в Сети с многокилометровыми очередями на границе, благодаря чему на проблему обратили внимание СМИ и власти.

По словам волонтёров, люди стояли в очереди несколько суток. Запасы еды и воды у них заканчивались, а у некоторых не было совсем. Люди собирались наспех, подумать о том, чтобы взять продовольствие, некоторые просто не успевали.

Добровольцы раздавали людям на границе чай и кофе. Подойти сами беженцы не могли, так как боялись потерять место в очереди. Тем, кто приехал на машине, было легче — можно было включить печку. Пришедшим пешком приходилось стоять с детьми и вещами на улице.

В очереди встречались те, кто пришёл в комнатных тапочках из-за спешки в сборе. У одной из женщин на руках был младенец, обёрнутый в простыню. Некоторым детям приходилось спать в кустах и на траве. Были и те люди, кому удалось забрать с собой домашних питомцев.

После того, как проблема получила огласку, недалеко от таможни установили столы с едой и питьём для беженцев, организовали работу полевой кухни, появились навесные палатки. Волонтёры рассказывают, что им приходилось по несколько часов подряд непрерывно раздавать переселенцам питание. Денег с беженцев не брали.

Волонтёры рассказали, что в населённых пунктах, из которых бежали украинцы, не было централизованной эвакуации. Многие не понимали, куда едут. У некоторых даже нет родственников в России, у которых можно было бы погостить какое-то время.

Примечательно, что на беженцах пожелали заработать таксисты. Они предлагали довезти людей до Белгорода за 14 тыс. рублей. После огласки ситуации с очередями проблема решилась: уже 11 сентября не было тех водителей, которые предлагали отвезти в областной центр за столь высокую цену.

Некоторые беженцы возвращаться на Украину не планируют: их пугают слухи о разбирательствах со стороны ВСУ. Другие же собираются спустя время вновь перейти границу. Так, жительница Ольшанского района рассказала, что у неё остались лежачая мама и сестра. «Здесь всё хорошо: нас накормили, напоили, но нет ничего хорошего в том, что нам приходится уходить из дома», — добавила женщина.

Волонтёры тем временем продолжали готовить и раздавать еду в импровизированных лагерях, делились информацией, как получить помощь в регионе.

12 сентября пункт пропуска в валуйской Логачёвке обстреляли со стороны Украины. Погибла 80-летняя гражданка соседнего государства, ещё четыре человека пострадали. После обстрела из Логачёвки вывезли жителей. По факту происшествия федеральный следком поручил возбудить уголовное дело.

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