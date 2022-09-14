Спящие на траве дети и поездка на такси за 14 тысяч в Белгород: рассказы беженцев

Сюжет Граница

На российско-украинской границе в КПП в Логачёвке на минувшей неделе образовалась огромная очередь из тех, кто бежал с Украины в Россию. Люди стояли без еды и воды, некоторые были в комнатных тапочках, так как времени на сборы не хватало. О том, как обстояла ситуация на границе, рассказал «Фонарь».