На предприятии в Белгороде подвели итоги реализации нацпроекта

Posted 14 сентября 2022, 10:09
Published 14 сентября 2022, 10:09
Modified 14 сентября 2022, 11:47
Updated 14 сентября 2022, 11:47
День информирования по итогам 6 месяцев реализации программы повышения производительности труда состоялся 9 сентября с участием руководителей, участников рабочих групп проекта и экспертов РЦК.
Компания «Оконные технологии» начала работу в далеком 2000-м. Небольшая команда из 5-ти человек выросла до крупной компании. Сейчас это одни из лидеров производства пластиковых окон, дверей и конструкций в Белгородской области. Все 22 года они держат один курс — на развитие. Сейчас в компании готовы подвести итоги реализации пилотного проекта «Оптимизация процесса производства типовых изделий из ПВХ».
Внедрение инструментов повышения производительности труда позволило достичь следующих результатов:
«Благодаря внедрению инструментов повышения производительности труда компания изменила важные показатели в работе. К примеру, время изготовления изделий снизилось на 18%, а количество готовой продукции в день увеличилось. Полученный опыт руководители планируют внедрять на всех производственных участках на протяжении трёх лет», — отметил Юрий Потапов, руководитель проекта регионального центра компетенций Белгородской области
«Наладив и оптимизировав массу процессов мы увеличили количество производимых изделий, КАЧЕСТВЕННЫХ производимых изделий, что позволило нам более оперативно удовлетворять запросы наших клиентов. Это очень важно вовремя и в срок нашим партнёрам делать поставки нашей продукции», — оценил результаты работы Илья Зозулев, руководитель отдела продаж ООО «Оконные технологии»
Далее компания будет самостоятельно внедрять инструменты бережливого производства на других производственных участках в соответствии с трехлетним планом. По завершению работы экспертов РЦК на предприятии продолжает функционировать проектный офис, тиражирующий полученный опыт и подходы к организации труда.
Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. За время реализации нацпроекта в Белгородской области его участниками стали более 90 предприятия.
Предприятиям, желающим принять участие в Национальном проекте «Производительность труда», предлагаем подать заявку на портале нацпроекта и пройти отбор: http://производительность.рф/