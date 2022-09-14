На предприятии в Белгороде подвели итоги реализации нацпроекта

Компания «Оконные технологии» начала работу в далеком 2000-м. Небольшая команда из 5-ти человек выросла до крупной компании. Сейчас это одни из лидеров производства пластиковых окон, дверей и конструкций в Белгородской области. Все 22 года они держат один курс — на развитие. Сейчас в компании готовы подвести итоги реализации пилотного проекта «Оптимизация процесса производства типовых изделий из ПВХ».